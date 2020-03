Børsen prøvde seg på oppgang – endte med nytt, kraftig fall

Hovedindeksen ved Oslo Børs åpnet ned nye 3,3 prosent fredag, etter at torsdag ble den verste dagen siden august 2015 med kursfallet på nær 4,9 prosent. Utover fredagen hentet Oslo Børs seg inn, og like før klokken 14.30 var hovedindeksen såvidt innom positivt terreng, opp snaut 0,1 prosent.

Men så bar det utfor igjen. Hovedindeksen endte til slutt ned 1,5 prosent til 830,26 poeng. Den har dermed tapt hele 12 prosent den seneste uken, tynget av markedsuroen forårsaket av coronavirusets utbredelse.

Inneværende uke ble dermed Oslo Børs' verste siden august 2011.

Omsetningen fredag ble på hele 11,0 milliarder kroner.

Oljeprisen under 50 dollar

Viruset har også preget oljemarkedet, der det nå er bekymringer for hvilken effekt det vil ha for etterspørselen.

Ved Oslo Børs' stengetid fredag var Brent-oljen ned 3,9 prosent til 49,70 dollar fatet, mens WTI-oljen ble handlet ned 5,0 prosent til 44,74 dollar pr. fat. Brent-oljen kostet på samme tid torsdag 50,86 dollar fatet.

Equinor endte ned 1,6 prosent til 141,25 kroner. Aker BP derimot, steg 1,4 prosent til 221,70 kroner. Røkke-aksjen ble torsdag løftet frem som én av fire anbefalinger fra forvalter Jan Petter Sissener.

Norwegian vinner høyde igjen

Ukens store snakkis på Oslo Børs har vært Norwegian og flyselskapets utfordringer med coronavirus og finanser.

Etter å ha falt og falt fra 13. februar, pekte omsider pilene oppover igjen fredag.

Norwegian endte opp 6,2 prosent til 18,94 kroner, men er like fullt ned nesten 50 prosent den seneste uken.

På det høyeste fredag sto flyaksjen oppe i 20,52 kroner.

Rødt, rødt, rødt

DNB falt 3,6 prosent til 155,90 kroner. Høyesterett har gitt Forbrukerrådet medhold i saken mot DNB Asset Management, som innebærer at DNB må betale 350 millioner kroner til fondskunder.

Borr Drilling stupte 19,0 prosent til 19,28 kroner. Tor Olav Trøims riggselskap la frem kvartalstall fredag som viste et underskudd på hele 2,9 milliarder kroner.

Nå jobber selskapet med salg av rigger for å styrke likviditeten.

Mowi falt 2,6 prosent til 197,95 kroner. IntraFish har fredag meldt at coronaviruset forstyrrer laksemarkedet og at prisene faller med mer enn 10 kroner pr. kilo, ifølge TDN Direkt. For storfisk er prisfallet inntil 20 kroner kiloen.

Bakkafrost falt 1,4 prosent, SalMar ned 2,3 prosent og Lerøy Seafood 1,8 prosent fredag. Grieg Seafood endte ned 1,9 prosent, og Merkur Market-noterte Atlantic Sapphire ramlet 5,9 prosent til 111,00 kroner.

Mot strømmen

Gassrederiet BW LPG var blant aksjene som utmerket seg positivt fredag, med oppgang på 6,6 prosent til 57,15 kroner. Selskapet meldte fredag morgen om sterk omsetnings- og resultatvekst i fjerde kvartal samt nytt utbytte.

Og John Fredriksens Frontline steg 9,4 prosent til 72,20 kroner.

Tankrederiets tall torsdag var de sterkeste siden 2008.

Norsk Hydro la forøvrig på seg 1,4 prosent, Tomra steg 1,9 prosent, og Subsea 7 endte opp 1,0 prosent etter sine kvartalstall torsdag.