Oslo Børs rett opp fra start

Pilene peker markant oppover på Oslo Børs fredag morgen.

Etter 37 minutters handel står hovedindeksen i 744,46, 2,3 prosent opp fra gårsdagens slutt.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 999 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av børsrally i Asia, først og fremst trigget av at Gilead Sciences skal ha mottatt lovende testresultater for sin potensielle coronamedisin Remdisivir.

Futureshandelen peker mot kraftig oppgang fra start på Wall Street i dagens åpning.

Kraftig stiger også de toneangivende Europa-børsene. Tyske DAX stiger over tre prosent.

DNO viser vei i olje

Oljeprisene peker markant oppover fredag morgen.

Effekten av president Donald Trumps plan om en gjenåpning av USA overskygger de svakeste BNP-tallene fra Kina siden myndighetene der begynte med kvartalsrapporteringen i 1992.

Brent-oljen er opp 2,6 prosent til 28,53 dollar fatet så langt i dagens handel, noe som også er opp fra rundt 27,90 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen legger på seg 3,1 prosent til 26,32 dollar fatet.

– Gjenåpningen skjer mye raskere enn noen forventet, og blir derfor tatt godt imot av både oljepriser og aksjemarkeder, sier en markedsstrateg til Reuters.

På Oslo Børs er Equinor opp én prosent til 125,60 kroner, Aker BP 3,2 prosent til 137 kroner og DNO 7,0 prosent til 4,20 kroner.

Genel Energy opplyser fredag at partnerne i Tawke-lisensen, der DNO er operatør, har mottatt en bruttobetaling fra regionale kurdiskemyndigheter i Irak (KRG) på 34,6 millioner dollar for oljesalg i mars.

Coronaløft for Orkla

Orkla fortalte markedet om fem prosent organisk vekst i første kvartal grunnet coronakrisen. Aksjen faller 0,9 prosent (0,88 kroner) til 94,90 kroner, men er i realiteten opp siden den i dag går eksklusive utbytte på 2,60 kroner.

Pareto Securities oppsummerer ifølge TDN Direkt oppdateringen som positiv.

«Alt annet likt vil dette løfte vårt estimat for resultat per aksje med tre prosent for 2020 og 13 prosent for første kvartal 2020. Vi vil redusere estimater for andre kvartal noe som følge av ordlyden i oppdateringen, hvor det kanskje vil være et noe lavere tempo i kvartalet i noen segmenter enn vi har ventet», skriver meglerhuset.

DNB-revansj, laks opp

Ellers blant de mest omsatte merker vi oss at DNB revansjerer gårsdagens fall med å stige 3,8 prosent til 110,90 kroner hittil i dagens handel.

Det samme gjør Storebrand – opp 4,7 prosent til 42,87 kroner så langt.

Laksesektoren trekker også oppover, anført av Mowi som klatrer 3,0 prosent til 184,80 kroner.

Sparebank1 Markets-analytiker spår at lakseprisene tikker oppover igjen når oppdretterne får tilpasset seg coronasituasjonen og sendt laksen gjennom supermarkedene.

På den negative siden merker vi oss poLight, som i går kveld gjennomførte en emisjon hele 12 kroner under gårsdagens sluttkurs på 67 kroner. Aksjen faller 8,2 prosent til 61,50 kroner.

DNO-eier høyt oppe

I toppen av vinnerlisten finner vi 5th Planet Games, som følger opp gårsdagens oppgang med å stige nye 20,7 prosent til 72 øre.

Insr Insurance Group er aller øverst på pluss 28,5 prosent, mens Protector Forsikring utmerker seg med 15 prosent oppgang til 34,50 kroner.

DNOs hovedeier RAK Petroleum stiger ti prosent til 5,06 kroner.

Ukens rakett roer seg

Nærmest nevnte poLight på taperlisten finner vi Thin Film Electronics, som etter kraftig oppgang tidligere i uken korrigerer ned 2,4 prosent til 1,65 kroner.

Norske Skog faller 8,7 prosent (3,10 kroner) til 32,50 kroner, men er i realiteten opp siden aksjen i dag går eksklusive utbytte på 3,25 kroner.

Merkur Market-noterte Baltic Sea Property faller mest av alle, det vil si 20,1 prosent til 2,70 kroner, men på syltynt volum (to handler).