Wall Street stengte ned

Den akselererende smittespredningen satt en demper på stemningen på Wall Street. Mange av de store teknologiselskapene falt i verdi i dag.

Amazon og Netflix, to av aksjene som noterte ny all-time high i går, falt i dag og mistet mye av gårsdagens økte markedsverdi. Andre gigantselskaper som Alphabet (Google) og Microsoft, falt også i verdi i dag.

På den andre siden av spekteret var Tesla som fortsatte gårsdagens opptur. Aksjen har forlenget børsrallyet med enda en dag, og har dermed steget nesten 50 prosent den siste måneden.

Både S&P 500 og Nasdaq mistet i dag streaken på sitt seks dager lange børsrally.

Nasdaq falt 0,86 prosent til 10.343,79. S&P 500 falt 1,08 prosent til 3.145,33.

Akselerert smittespredning

De globale smittetallene lar seg ikke stanse av den vanvittige børsoppgangen den siste perioden. Mens det ble registrert omtrent 100.000 nye daglige utbrudd mens restriksjonene var på det strengeste i april og mai, registreres det nå over 200.000 utbrudd hver dag.

I USA, som er landet med flest smittede, registreres det over 45.000 nye daglige tilfeller, 78 prosent mer enn for to uker siden. Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter nå at dødstallene vil igjen få en positiv trend.

Walmart knuste resten

Dow Jones falt 1,51 prosent til 25.889,84. Dermed er indeksen ned 9 prosent så langt i år.



Kun fem av de 30 aksjene i indeksen steg.

Walmart, en aksje som har vært mye på taperlisten under coronapandemien, imponerte i dag som dagens vinner på den kanskje mest prestisjefylte indeksen blant de tre. Aksjen steg nesten 7 prosent ettersom medier hevdet at detalistkjeden har fått bedre sjanser til å konkurrere mot erkerivalen Amazon Prime.

Nummer to på vinnerlisten var Procter & Gamble, som steg kun beskjedne 1 prosent sammenlignet med Walmarts gigantvekst. Resten av aksjene, inkludert Apple, havnet i nullsjiktet.

Dagens taper var Boeing, som har vært blant indeksens mest volatile under pandemien. Aksjen falt nesten 5 prosent i dagens røde terreng.

Frykt, gull og renter

VIX, eller fyktindeksen, steg hele 6 prosent tirsdag og stengte på 29,5. Det er åpenbart at investorer blir mer bekymret for de økte smittetallene.

Ved børsslutt i USA er Nordsjøoljen ned 0,70 prosent til 42,80 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,71 prosent til 40,34 dollar per fat.

De lange rentene steg mandag. 10-åringen falt 4,8 basispunkter til 0,638 prosent, mens 30-åringen falt 6,9 basispunkter til 1,372 prosent.

Gullprisen er opp 0,86 prosent og handles til 1.808,90 dollar per unse. Gullprisen har også hatt på flere rekordnoteringer under coronapandemien.