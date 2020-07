Ved lunsjtider er Oslo Børs ned 1,13 prosent til 846,55. Hittil er det omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Olje

Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,11 prosent til 43,90 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,22 prosent til 41,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,62 dollar ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Råoljelagrene i USA steg med 7,5 millioner fat i forrige uke, mot et ventet lagertrekk på 2,1 millioner fat, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), melder TDN Direkt.

– Utsiktene for oljeetterspørselen fikk akkurat en dobbelt smell med det som kan være den største økningen i oljelagrene siden slutten av mai, hvis den blir bekreftet av EIA-rapporten i morgen, og på Trumps virus-briefing, sier Moya til Reuters.

Oljeselskapene

Equinor og Aker BP faller henholdsvis 1,17 og 0,47 prosent til 139,3 og 192,2 kroner. Førstnevnte er dagens mest omsatte aksje hittil med en omsetning på 188 millioner kroner. Videre faller DNO 0,57 prosent til 6,228 kroner.

Dagens foreløpige vinnere

Medisinteknologiselskapet SoftOx er blant dagens foreløpige vinnere med en oppgang på 9,40 prosent til 64 kroner. Oppgangen skjer etter at selskapet har fått godkjent et klinisk studie i Danmark. SoftOx-aksjen er siden årsskiftet opp 111 prosent.

Videre er merkur-noterte Golden Energy Offshore Services dagens foreløpige vinner med en oppgang på 25 prosent til 1,25 kroner.

Også Must-kontrollerte Gyldendal stiger bredt onsdag med en oppgang på 21,08 prosent til 540 kroner.

Faller etter kvartalstall

Norsk Hydro faller 2,26 prosent til 27,72 kroner etter å ha rapportert tall for andre kvartal på morgenkvisten. Driftsresultatet kom i andre kvartal inn over forventning, men bunnlinjen skuffet stort. Hydro er dagens tredje mest omsatte aksje med en omsetning på 149 millioner kroner. (Se video under).

Videre faller seismikkselskapet Polarcus 2,54 prosent til 0,364 kroner etter å ha lagt frem skuffende tall for andre kvartal. Inntektene viste et fall på 65 prosent vis a vis samme kvartal i fjor, og utsiktene for resten av 2020 ser heller ikke bra ut.

Korrigerer tilbake

Gårsdagens børsvinnere, Schibsted og Adevinta faller 0,82 og 0,41 prosent til 325,40 og 144,20 kroner etter å ha steget kraftig på børs tirsdag. Selskapene er for uken opp henholdsvis 13,25 og 23,58 prosent etter at det ble klart at Adevinta kjøper eBays rubrikkvirksomhet i en transaksjon verdt 9,2 milliarder dollar. (Se video under).

Også solenergiselskapet Scatec Solar korrigerer tilbake onsdag etter å ha steget i overkant av fire prosent på tirsdag. Scatec Solar er i skrivende stund ned 4,78 prosent til 160,40 kroner.

Øvrige store

Store selskaper som DNB og Yara faller henholdsvis 1,43 og 2,55 prosent til 144,80 og 370,10 kroner. Videre faller og stiger Telenor og Orkla 1,05 og 0,19 prosent til 150,40 og 86,06 kroner.

Hydrogenselskapet NEL er dagens nest mest omsatte aksje med en omsetning på 173 millioner kroner. NEL-aksjen faller 2,35 prosent til 20,80 kroner.