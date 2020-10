Fearnley spår dobling – aksjen stiger på positiv Oslo Børs

PILENE OPP: Ved lunsjtider står hovedindeksen i 861,54 , opp 1,5 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Oslo Børs åpnet opp fredag, og har etter dette hevet seg ytterligere. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 861,54 , opp 1,5 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen har hentet seg noe inn fredag formiddag, men er fortsatt i rødt terreng. Brent-oljen er ned 0,1 prosent til 42,43 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,2 prosent til 40,57 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 43,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor er opp 2,6 prosent til 132,90 kroner, mens Aker BP klatrer fire prosent til 153,90 kroner.

Doblingskandidat

Fearnley Securities gjenopptar dekning av Wallenius Wilhelmsen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 30 kroner, ifølge TDN Direkt. Det er tilnærmet en dobling fra dagens kurs som startet på 16,98 kroner.

Aksjen stiger i skrivende stund 6,8 prosent til 18,16 kroner.

Stiger etter tall

Norsk Hydro stiger 6,2 prosent til 27,89 kroner etter å ha lagt frem sine resultater for tredje kvartal. Tallene til aluminiumskjempen viste et fall i inntektene, men betydelig bedret drift.

Arctic står ifølge TDN Direkt ved sin kjøpsanbefaling med kursmål 30 kroner, mens Pareto Securities opprettholder en salgsanbefaling med kursmål på 20 kroner.

Også Norwegian stiger. Det gjeldstyngede flyselskapet gjennomfører nå nok en gjeldskonvertering, og aksjen klatrer nå 9,6 prosent til 0,69 kroner.

Solaksjen REC styrkes også markant, og er nå opp 14,5 prosent til 11,56 kroner, og er dagens vinner så langt.

Otello var gårsdagens vinner med et byks på 14,1 prosent etter DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsens spådommer om at aksjen kan mangedoble seg. Fredag stiger aksjen ytterligere syv prosent til 19,10 kroner.

PatientSky er dagens nynotering på Merkur Market. Aksjen omsettes nå for 10,85 kroner, opp 6,3 prosent. Selskapet har planer om etablering i Finland senere i år, og sier nå til Finansavisen at flere land står for tur.

Raser videre

Merkur-noterte Lavo.tv topper taperlisten så langt, ned 12,7 prosent til 0,01 kroner, etterfulgt av Solstad Offshore .

Aksjen faller videre etter restruktureringen denne uken. Torsdag falt aksjen hele 22,0 prosent, og fredag rundt lunsj er den ned 9,4 prosent til 3,53 kroner.