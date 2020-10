Flere aksjer straffes etter onsdagens kvartalstall

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 814,47 poeng, ned 1,4 prosent. Dagens laveste notering har vært på 806,53 poeng. Det er så langt omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 39,76 dollar, ned 2,3 prosent. I den amerikanske delen av Mexicogolfen er rundt 49,5 prosent av oljeproduksjonen og 55,4 prosent av gassproduksjonen tatt ut av drift på tirsdag på grunn av stormen Zeta, melder USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE). Equinor faller 1,4 prosent til 122,35 kroner.

I tredje kvartal 2020 omsatte Aker Solutions for 5,5 milliarder kroner, ned fra 7,1 milliarder kroner i samme periode i 2019. Selskapet fikk et resultat før skatt på 521 millioner kroner, opp fra 140 millioner kroner for et år siden. Resultat etter skatt endte på minus 159 millioner kroner, mot et overskudd på 89 millioner kroner året før.

Aker Solutions kunne bokføre en gevinst på 804 millioner kroner i kvartalet som følge av at selskapet fisjonerte ut Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i egne børsnoterte selskaper. Aksjen faller 5,7 prosent til 8,40 kroner.

Kværner omsatte i tredje kvartal 2020 for 1,8 milliarder kroner, mot 2,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2019. Selskapet fikk et resultatet før skatt på 131 millioner kroner, mot 86 millioner kroner året før. Aksjen faller 3,3 prosent til 6,81 kroner.

Schibsted hadde driftsinntekter på 3,2 milliarder kroner, noe som var bedre analytikernes forventninger på 3,1 milliarder kroner. Resultat før skatt endte på 321 millioner kroner, mot 266 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Schibsted A-aksjen faller 1,3 prosent til 393,60 kroner

Det har også vært en tung dag for Norwegian Finance Holding som faller 6,5 prosent til 65 kroner. Selskapet leverte svakere tall i tredje kvartal og andelen misligholdte lån stiger videre til 22,3 prosent.

Bedre går det for teknologiselskapet Q-Free som stiger til 9,3 prosent til 4,92 kroner. Selskapet omsatte for 210 millioner kroner, mot 243 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 2,1 millioner kroner, mot 28,4 millioner kroner året før.