– Først da får vi masseimmunitet i Vesten

Coronasituasjonen i Europa er alvorlig, men vi ser lyspunkter ettersom flere land opplever avtagende smittevekst. I USA forverres utviklingen med akselererende vekst i nye tilfeller og sykehusinnleggelser. Stadig flere delstater innfører nye restriksjoner med negative ringvirkninger til økonomien.

Vi forventer at coronarestriksjonene i Europa og USA vil opprettholdes gjennom de kommende månedene, i hovedsak fordi smitteutviklingen i beste fall vil opprettholdes og i verste fall forverres gjennom vintermånedene. Viruset smitter lettere ved lavere temperaturer, vi oppholder oss mer innendørs og det er vanskeligere å unngå sosialisering, eksempelvis rundt jul. Det store lyspunktet er selvsagt vaksineutviklingen, der vi nå har to vaksiner med over 95 prosent beskyttelsesgrad, som i beste fall kan distribueres innen årsskiftet og videre utover i første kvartal.

I dag gir jeg en kort oppsummering av vaksine- og smitteutviklingen.

Ukesoppsummering

Børsutvikling (%): Oslo Børs +2,3 | Europa +1,1 | USA +1,3 | Emerging Markets +2,4

Globale sektorer 5d (%): Energi +7 | Finans +3,6 | Farmasi -1,4 | Forsyning – 1,7

Globale aksjer 2020 (%): Fang +78 | S&P 500 +12,2 | MSCI EM +9,8 | OSEBX -3 | Europa -4

NOK (%) 2020: NOK pr EUR +8,5 | NOK pr USD +2,8 | 5d: NOK pr EUR -0,5 | NOK pr USD -0,7

På tre måneder har gullprisen falt 7,5 prosent og verdipapirfond globalt med eksponering mot gull så den største netto innløsningen noensinne foregående uke.

Samtaler mellom demokratene og republikanerne om ny støttepakke skal starte opp igjen, men utfordringen blir å finne et kompromiss i en generelt betent politisk situasjon.

Flere medlemmer av Fed varslet svakere økonomisk vekst som følge av coronaeskaleringen.

Brexit-forhandlingene står igjen i stampe og flere av deltagerne er nå i coronakarantene.

For første gang på fem uker steg antallet nye søkere til ledighetstrygd i USA foregående uke.

Ukentlig nettotegning i fond mot emerging markets-aksjer og -obligasjoner den høyeste noensinne og høyeste tegning i aksjefond over en toukersperiode noensinne.

En spørreundersøkelse blant globale fondsforvaltere i november viste høyeste aksjeallokering siden januar 2018 og laveste kontantandel siden 2015. Optimismen rundt global økonomi var høyeste på 20 år og for global selskapsinntjening høyeste siden 2002.

Oppløftende vaksinenyheter

Etter positive resultater fra Pfizer og BioNTech presenterte amerikanske Moderna vel så gode indikasjoner for deres vaksine med en effektivitetsgrad på 94,5 prosent.

90 av de 95 forsøkspersonene som ble smittet av coronaviruset var i gruppen som fikk placebo og ikke vaksine. Det var også positivt at vaksinen syntes å beskytte godt mot alvorlige sykdom ettersom samtlige forsøkspersoner med alvorlig forløp var i placebo-gruppen. Ettersom Modernas vaksine benytter samme teknologi som Pfizer, styrker dette resultatene fra sistnevntes kliniske forsøk. En betydelig fordel med Modernas vaksine er muligheten til å lagre og transportere på langt høyere temperaturer enn Pfizers vaksine – som krever 70 minusgrader.

Selv om vaksinene er effektive mot å utvikle symptomer på corona, vet vi ennå ikke hvorvidt de bidrar til å forhindre smitte, og dette er noe Moderna nå undersøker. BioNTech mener deres vaksine vil forhindre også smitte, men da med en virkningsgrad på rundt 50 prosent, mot 90 prosent for beskyttelse mot symptomer.

I tillegg til Pfizer og Moderna venter vi på resultater fra AstraZeneca som oppgir at resultater fra deres vaksineutvikling er «dager eller uker» unna. Denne vaksinen er basert på en annen teknologi og mange land har forhåndsbestilt vaksinen. Johnson & Johnson venter endelige resultater fra sin vaksineutvikling innen februar 2021.

En fersk studie konkluderte med at mennesker som har blitt friske etter å ha hatt corona beholder tilstrekkelig immunitet for å unngå ny smitte i åtte måneder.

Vi mener det nå er 95 prosent sannsynlighet for at vi har en eller flere vaksiner allment tilgjengelig i løpet av første kvartal neste år. Vi antar at det fra distribusjonstidspunktet vil ta 1-2 kvartaler før masseimmunitet nås i USA, og to kvartaler i Europa. Vår forventning er dermed masseimmunitet i vestlige økonomier medio andre halvår 2021, med USA noe forkant av Europa.

Fra vondt til verre i USA

Smitteveksten har nådd nye rekorder med i gjennomsnitt over 150.000 per dag siste syv dager. Mens de to første bølgene i vår og sommer var konsentrerte til enkelte regioner, er smitteveksten nå mer omfattende. Antallet innlagt på sykehus er på rekordnivå, antallet nye dødsfall har begynt å akselerere og nærmer seg 1.500 per dag.

Det amerikanske helsesystemet skal ha nok frysekapasitet til å distribuere vaksiner raskt og bredt når disse godkjennes. Myndighetene har bestilt 40 millioner doser, som dekker 20 millioner mennesker, og kan ha dette klart innen årsskiftet dersom både Pfizers og Modernas vaksiner godkjennes for umiddelbar bruk.

Delstatene innfører stadig flere tiltak og restriksjoner. I Illinois har myndighetene stengt casinoer, museer, innendørs bespisning på restauranter og redusert detaljhandelens kapasitet til 25 prosent. Pennsylvania krever negativ coronatest fra innreisende til delstaten og i Philadelphia er skoler og restauranter stengt. Ohio har innført portforbud nattestid de neste tre ukene, New Jersey har innført begrensninger på sosiale sammenkomster og New York har igjen stengt skolene.

Vi forventer at det er mer sannsynlig med enda strengere tiltak i flere delstater fremover, enn at utviklingen vil snu i riktig retning. Det er høy politisk terskel for å innføre like strenge tiltak som i Europa.

Europeiske lyspunkter

Smitteveksten er avtagende i Europa som helhet og særlig i Frankrike synes situasjonen å bedres markant. Tyskland synes å se begynnelsen på bedret viruskontroll, noe som nok en gang viser at tiltakene fungerer. Men, restriksjonene vil likevel mest sannsynlig opprettholdes i frykt for forverring utover vinteren. Derimot er risikoen for ytterligere innstramninger i tiltakene nå mindre.

Utviklingen i Tyskland er godt nytt for myndighetene ettersom sykehuskapasiteten i flere byer begynte å bli kritisk, men Angela Merkel uttalte nylig at landet fortsatt har en lang vei å gå og at smittetallene fortsatt er for høye.

I Spania er smitteveksten på vei ned og landet har så langt prioritert mer lokale fremfor nasjonale restriksjoner. Smitteutviklingen i Italia er fortsatt alvorlig, men har stabilisert seg med et press på sykehuskapasiteten som er høyere enn i mars. En italiensk forskningsrapport viste at viruset hadde sirkulert i Italia siden september 2019, noe som øker usikkerheten rundt virusets geografiske opprinnelse.

Stabilisering har vi sett også i Storbritannia i kjølvannet av den nasjonale nedstengningen som nå har vart i over en uke.

I Danmark er R-tallet igjen over 1 og indikerer stigende smittetrend, og statsministeren har advart mot at det kan komme enda strengere tiltak. Sveriges myndigheter synes å bevege seg bort fra kun å gi anbefalinger til å innføre mer absolutte restriksjoner, eksempelvis via ny lovgivning om maksimalt åtte personer ved samlinger på offentlig sted i fire uker fra og med 24. november. I Norge synes smitteutviklingen å stabilisere seg på nasjonalt plan, men med fortsatt stigende smittevekst i Oslo, som blant annet har innført tiltak rettet mot yngre mennesker i alderen 13-19 år.

Delvis asiatisk kontroll

I Kina, Hongkong, Singapore og Taiwan er smitteveksten svært lav, myndighetene har kontroll og økonomien utvikler seg i positiv retning.

Japan opplever derimot en oppblussing av smitten og myndighetene i Tokyo har høyeste beredskapsnivå. Sør-Korea innførte nye, men milde restriksjoner etter fornyet smittevekst.

Utviklingen i India fortsetter i riktig retning, mens Brasil igjen opplever en negativ trend etter lang tid med avtagende smittevekst. Situasjonen i Russland er igjen svært bekymringsfull med store kapasitetsutfordringer for sykehusene.