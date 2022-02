Øvrige lakseaksjer har også avansert utover dagen. SalMar-aksjen stiger 2,5 prosent, Lerøy Seafood-aksjen 2,6 prosent og Bakkafrost-aksjen 1,9 prosent.

– Jeg tror sjømatsektoren er en trygg havn generelt i et ruglete makrobilde, både med tanke på at de aller fleste oppdrettsselskapene har ganske lav gjeld, og lavt energiforbruk, slik at økte renter og energipriser er av mindre bekymring for selskapene, sa Dahl til Finansavisen torsdag.

Teknologi spretter opp

Utslagene er relativt store blant høyt omsatte aksjer, med Adevinta-aksjen opp over 8 prosent, sistnevnte i kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport.

Vekstaksjer har fått juling på børsen i 2022, men fredag revansjerer Nordic Semiconductor seg med en oppgang på over 4 prosent. Det samme gjør Kahoot!-aksjen. Schibsted-aksjen stiger 7,8 prosent.

Et par av Røkkes grønne aksjer stiger tosifret. Aker Horizons-aksjen stiger 11,2 prosent til 17,34 kroner, mens REC Silicon er opp 10,6 prosent til 14,39 kroner.

Hexagon Purus-aksjen er dagen vinner med en oppgang på 18 prosent til 22,96 kroner. Den kommer i kjølvannet av torsdagens avtale med et polsk selskap. Hynion-aksjen er opp 8,4 prosent til 1,79 kroner.

Frontline-aksjen steg 3-4 prosent i tidlig handel, men har nå roet seg ned og stiger bare 1,5 prosent.

Shippinganalytiker Peder Nicolai Jarlsby i Fearnley Securities bedyrer i et intervju med Finansavisen at usikkerheten er høy – og at det er vanskelig å trekke frem såkalte vinnere i krig. Samtidig påpeker kan at tankmarkedet kan tjene på usikkerheten rundt oljetilbudet.

For øvrig stiger Yara-aksjen, MPC Container Ships-aksjen, Storebrand-aksjen og Nel-aksjen 2-3 prosent.

Opp og ned på kvartalstall

Resultatsesongen nærmer seg slutten, og blant dagens tallfremleggere ligger AqualisBraemar høyt på vinnerlisten med sin over 9 prosent oppgang. Solselskapet Aega trekker opp 8 prosent etter sine tall.

DOF-aksjen stiger 7 prosent, etter å ha økt inntektene og styrket driftsresultatet i fjerde kvartal. Men bunnlinjen er fortsatt rød og rederiet forhandler videre med långiverne om en gjeldsløsning.

Medistim-aksjen var lenge høyt på taperlisten etter sine tall, men har nå snudd og er opp 1,3 prosent.

På den negative siden finner vi CSAM Health Group-aksjen på minus 6,5 prosent, mens Archer-aksjen straffes med 5,2 prosent kursfall etter dagens rapport. Meltwater-aksjen er ned over 11 prosent etter å ha lagt frem sin rapport etter stengetid torsdag.

Markedet liker heller ikke budskapet fra Solstad Offshore, som også la frem tall etter stengetid i går. Aksjen faller over 12 prosent, og topper taperlisten.

Øverst på vinnerlisten finner vi Wilson-aksjen på pluss 16 prosent.

