Sykliske bjørnemarkeder: oftest et resultat av stigende renter, forventninger om resesjon og fallende inntjeningsvekst i næringslivet. Eksempler er resesjonene tidlig på 80- og 90-tallet.

De siste 200 årene har det ifølge analysen vært 28 resesjoner i amerikansk økonomi, der syv har vært strukturelle, seks har vært hendelsesdrevne og 15 har vært sykliske.

I gjennomsnitt har det amerikanske aksjemarkedet falt 57 prosent gjennom strukturelle bjørnemarkeder og de varte i 42 måneder. Det tok i gjennomsnitt 111 måneder før aksjekursene nådde ny toppnotering.

Hendelsesdrevne bjørnemarkeder ga et gjennomsnittlig kursfall på 29 prosent, varte i åtte måneder og det tok bare 13 måneder før ny toppnotering.

Kursfallet under sykliske nedturer var i gjennomsnitt 31 prosent, varte i to år og var tilbake på ny toppnotering etter 50 måneder.

Dette ligner mest på et syklisk bjørnemarked

Goldman Sachs mener dagens situasjon har flest likhetstrekk med tidligere sykliske bjørnemarkeder. Dette selv om utviklingen påvirkes av faktorer knyttet til en hendelse som krigen i Ukraina, og det i ettertid har vært tydelige tegn på bobler i prisingen av ulønnsomme teknologiaksjer og kryptovaluta. Viktige argumenter for synet er at balansene hos husholdninger, bedrifter og banker er langt sterkere enn før de to foregående strukturelle bjørnemarkedene, at arbeidsmarkedene er stramme og at det selv etter til dels store kursfall ikke er tegn til funksjonsproblemer i finansmarkedene.

Det fremste kjennetegnet for sykliske nedturer er nettopp det vi opplever i dag, nemlig høy inflasjon som utløser rentehevinger fra sentralbankene, som igjen øker faren for en økonomisk resesjon. Selv om det er delte meninger om en resesjon er priset inn i finansmarkedene, tilsier likevel et verdifall på 20 prosent målt i dollar at en mild økonomisk nedtur er reflektert i kursene. Dette gjenspeiles også i at globale aksjer har falt mer enn utviklingen i økonomien eller selskapsinntjeningen skulle tilsi. Med andre ord vil økonomien kunne svekkes fremover uten at det nødvendigvis fører til større kursfall. For at stemningen blant investorer skal surne ytterligere, må de økonomiske forventningene altså bli enda dårligere enn de er i dag.

Kursene vil stige før økonomien bedres

De fleste bjørnemarkeder avløses av et nytt oksemarked ikke når økonomien blir friskmeldt, men når aktiviteten fortsatt blir dårligere, men i et saktere tempo. Denne endringen er vanskelig å oppfatte dersom man er ute av markedet i frykt for at økonomien og finansmarkedene skal forverres.

Et tydelig eksempel på hvordan investorene så forbi en svært svak økonomi i 2009 ble nevnt i forrige ukes kommentar.

Fellestrekket ved alle historiske nedturer er at de har gått over

Alle gode og dårlige perioder i økonomien og finansmarkedene er ulike. Selv om det kan være sammenlignbare drivere og utfall, inneholder dagens situasjon ingredienser som vi ikke har sett kombinert på samme måte før. Dermed skal vi være forsiktige med hensyn til å bruke tidligere hendelser som utgangspunkt for å spå hvordan de neste månedene vil bli. Som nevnt i mange av mine kommentarer er dette heller ikke det tidsmessige fokuset vi som langsiktige investorer bør ha.

Også det 29. bjørnemarkedet siden 1835 (for amerikanske aksjer) vil etterhvert bli avløst av en ny og forhåpentlig hyggelig oppgangsperiode. De siste 90 årene har oksemarkedene tross alt vart i gjennomsnitt mer enn syv ganger så lenge som bjørnemarkedene. Heng med!