Greenpeace vil ha plastforbud i kosmetikk

– Frivillige tiltak fra selskapene for å fjerne plasten virker ikke, heter det i en ny Greenpeace-rapport.

Tyske Greenpeace undersøkte 664 produkter, og fant mikroplast i 502. Det betyr at 76 prosent av produktene inneholdt mikroplast. Produktene som ble testet kom fra elleve velrenommerte kosmetikkprodusenter.

Ofte i kontakt

En firedel av produktene inneholdt mikroplast, mens resten inneholdt plast i flytende, halvfast eller oppløselig form.

– Resultatet viser at plastikk forekommer ofte i produkter som kommer i kontakt med sensitive kroppsdeler som øyet og leppene, slik at plastikken kan bli inhalert eller svelget av konsumentene, heter det i rapporten.

Forsøk på å samarbeide med kosmetikkindustrien om frivillig fjerning av plast har feilet, ifølge Greenpeace.

– Den nakne sannhet er at vi fortsetter å smøre plastikk i ansiktet. Enten i form av makeup, pudder eller leppestift, sier Viola Wolgemuth i tyske Greenpeace.

Ber om forbud

Wolgemuth mener at Angela Merkels miljøminister Svenja Schulze må presse på for et forbud mot plast i alle former og konsistenser i sminke og kosmetikk, både på tysk nivå og på EU-nivå.

Ifølge henne pågår det allerede forhandlinger, men de handler bare om å forbi mikroplast i fast form i sminkeprodukter.