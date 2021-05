Nytt eiendomsselskap tjente 76 millioner på tre måneder

KMC Properties (Mill. kr) 1. kv./21 Driftsinntekter 53,1 Driftsresultat 89,4 Resultat før skatt 76,5 Resultat etter skatt 60,6

KMC Properties tjente 76,5 millioner kroner før skatt i første kvartal. Tall for tilsvarende periode i fjor foreligger ikke, da selskapet ble etablert i desember i fjor.

Leieinntektene var på 53,1 millioner. I tillegg har selskapet bokført positive verdijusteringer på 65,1 millioner kroner for sine eiendommer.

Selskapet viser til estimater utført av Cushman & Wakefield, som anslår verdien av KMC Properties' eiendomsportefølje til 3,09 milliarder kroner.

Selskapet har ambisjoner om å mer enn doble eiendomsverdiene de neste fem årene.

Driftsresultatet før verdijusteringer i første kvartal var 24,3 millioner kroner.

41 eiendommer og kontorbygg i Moskva

KMC Properties er resultatet av sammenslåingen av KMC Properties og Storm Real Estate. Det nye selskapet skal fokusere på logistikk- og industrieiendommer.

MOSKVA: KMC Properties-porteføljen teller 41 eiendommer pluss dette kontorbygget i Moskva. Foto: Anders Horntvedt

I dag har det en portefølje bestående av 41 strategisk beliggende eiendommer av disse typene, i Norden og Nederland, der leieavtalene er lange og leietagerne er «solide».

I tillegg kommer gamle Storm Real Estates kontorbygg i Moskva.

KMC Properties har denne uken kjøpt en industrieiendom i Hustadvika utenfor Molde og ansatt Kristoffer Holmen som finansdirektør. Holmen har tidligere vært finansdirektør i Storm Capital Management og Storm Real Estate.

BEWi-familie største eiere

Største aksjonær i KMC Properties er EBE Eiendom med 41,4 prosent. EBE Eiendom eies av familien Bekken – som står bak børsselskapet BEWi – samt Bernt og John Thoresen.

Nest størst er Gustav Witzøes Kverva Industrier med 34,2 prosent.

Morten E. Astrup, som gjennom mer enn ti år sto for administreringen av Storm Real Estate, er tredje størst med 9,4 prosent, gjennom Surfside Holding.

For ett år siden var Storm Real Estate på konkursens rand. «Selskapet er avhengig av en refinansiering for å unngå konkurs», het det i årsrapporten for 2020.