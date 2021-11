Har kjøpt for 26 millioner på en uke

Self Storage Group har inngått en avtale om å overta en eiendom i Deliveien 21 i Vestby i Follo utenfor Oslo, fremgår det av en melding fra minilagerkonsernet torsdag.

Eiendommen, som har et potensielt utleiebart areal på 1.500 kvadratmeter, verdsettes til 15,6 millioner kroner med transaksjonen.

Self Storage Group har til hensikt å åpne minilagre under merkenavnet City Self Storage på eiendommen, med åpning estimert til første kvartal 2023.

– Befolkningen i regionen er voksende, og tilbudet av selvbetjeningslagre i området er begrenset, forklarer Self Storage Group-sjef Fabian Søbak i meldingen.

Tre kjøp på en uke

Pr. tredje kvartal hadde konsernet 126 minilagerfasiliteter i Skandinavia. Samlet utleiebart areal oppgis til 165.300 kvadratmeter.

Tredje kvartal viste forøvrig rekordhøye nivåer for både inntekter og inntjening for selskapet.

Eiendomskjøpet i Vestby er Self Storage Groups tredje på bare en drøy uke. Forrige onsdag ble det meldt om en avtale for en eiendom i Vennesla , og onsdag denne uken sikret Self Storage Group seg en tomt i Sarpsborg.

Samlet verdi av de tre seneste eiendomstransaksjonene er 26,4 millioner kroner.