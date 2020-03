Hegnar: – Coronaviruset styrer absolutt alt nå

Coronaviruset diskuteres i store deler av sendingen. Hegnar mener viruset er svært alvorlig.

– Alle forstår at dette vil vare ganske lenge. Alt strammes inn. Ting stenges ned og det vil påvirke selskapene i lang tid. De vil tjene mindre penger. Nå er det ganske ille, sier Hegnar.

Flyaksjer rammes hardt fordi de får mindre passasjerer. Hegnar tror alle flyselskapene vil tape penger.

– Å komme ut av den onde sirkelen er veldig vanskelig. Det er ikke så lenge siden kursen i Norwegian var over 200 kroner. I dag er den rundt 16 kroner, sier Hegnar.

Han peker på at selv DNB-aksjen faller. Hegnars teori er at aksjonærene er redd for at DNB vil tape penger på lån til selskap som vil tape penger. Han mener man ikke skulle vært i aksjemarkedet nå.

– Dette er den «svarte svanen». Du kan lete etter noe positivt å skrive om, men det er ikke noe positivt. Alle vil bli rammet. Det påvirker absolutt alt, sier Hegnar.