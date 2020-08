Øyvind Løkling (40) startet i 2018 salget av den norskproduserte kremlikøren Fjording. Da utfordret han giganten Baileys med en likør basert på egen oppskrift, produksjon i Norge og norsk brennevin som base.

I oppstartsåret leverte selskapet Fjording et lite underskudd, men allerede i år nummer to hadde selskapet en margin på 10 prosent av omsetningen på 3,4 millioner kroner.

Flere gründere har røde tall

Overskuddet står i sterk kontrast til resultatene hos andre aktører i bransjen.

Finansavisen skrev i juli om OSS Craft Distillery.

Bedriften har hatt suksess med sin Bareksten-gin, men har hatt 17 millioner kroner i samlet underskudd siden starten i 2015.

Aurora Spirit Distillery i Nord-Troms har på sin side satset 20 millioner på et destilleri basert på tysk stål og ingeniørkunst samt et visningssenter med panoramautsikt.

Etter flere år med underskudd hadde Aurora Spirit et lite overskudd i 2018.

– I motsetning til andre som har startet opp, har vi valgt en partnermodell, sier Øyvind Løkling, gründer og daglig leder i Fjording.

Kremlikør-startupen har ikke bygget opp egen produksjonsvirksomhet. Derimot foregår likørproduksjonen hos Gardsbrenneriet i Sandane i tidligere Sogn og Fjordane fylke.

Norwegian Beverage Group jobber med markedsføring, mens Vectura står for distribusjon.

Doblet omsetningen i fjor

Fjording har ikke egne lokaler, men har forretningsadresse hjemme i Løklings rekkehus på Hellerud i Oslo.

– Vi er et firma som er lett på foten. Uten store investeringer i produksjonsutstyr kan vi raskere tjene penger, sier han.

VURDERER SATSING UTENLANDS: – Vi startet som en liten, regional raritet. Nå er vi i ferd med å få gjennomslag nasjonalt, sier Øyvind Løkling, gründer i Fjording. Foto: Fjording

I fjor ble omsetningen doblet. Hovedårsaken er bedre distribusjon gjennom Vinmonopolet, som står for 90 prosent av omsetningen.

For tiden finnes Fjording på 157 polutsalg.

En halvlitersflaske koster 399,90 kroner, litt over det dobbelte av det tilsvarende mengde Baileys går for.

I restaurantmarkedet er Stortorvets Gjæstgiveri og Michelin-stedene Vaaghals i Oslo og Re-Naa i Stavanger på kundelisten.

– Vi merker at vi har fått foten innenfor på steder som satser på nordic cuisine. Vi startet som en liten, regional raritet. Nå er vi i ferd med å få gjennomslag nasjonalt, sier Løkling.

For 2020 er prognosen 50–70 prosents omsetningsvekst og et resultat på linje med 2019 eller bedre.

– Vi fikk en nedgang i vår på grunn av coronapandemien, men juni og juli var veldig bra. Fjording er et produkt man tar frem i godt selskap, så vi merket at det var bråstopp i mars og april, sier han.

Priset til 31 millioner kroner

I 2018 gjennomførte Fjording en folkefinansieringskampanje på Folkeinvest. Kapitalinnskuddet på 2,7 millioner kroner skjedde til en kurs som verdsatte bedriften til 31 millioner kroner.

Vi får henvendelser fra utlandet om å ta steget ut, men jeg ønsker at vi blir større i hjemmemarkedet først Øyvind Løkling, Fjording

– Vi fikk inn en fin gjeng på 184 aksjonærer som alle har interesse av å fremsnakke produktet. Det har enorm betydning, særlig i et marked der man ikke kan drive med reklame, sier han.

Inntil videre er det ikke planen å hente ny kapital.

VIL VÆRE FRISKT ALTERNATIV: – Kremlikør har tradisjonelt vært et produkt man forbinder med gamle tanter. Målet vårt er å revitalisere kategorien, sier Øyvind Løkling. Foto: Fjording

– Vi har hatt planer om en internasjonal satsing, men fokuset vårt er fortsatt Norge. Merkevaren vår er ukjent for de aller fleste i Norge. Det er betyr at det fortsatt er kjempepotensial. Vi får henvendelser fra utlandet om å ta steget ut, men jeg ønsker at vi blir større i hjemmemarkedet først, sier han.

– Hvilke mørke skyer ser du i horisonten?

– Ingen spesielle, utenom at kremlikør tradisjonelt har vært et produkt man forbinder med gamle tanter. Målet vårt er å revitalisere kategorien, og å få likør til å bli spennende for mange. Lykkes vi med få folk til å skjønne at kremlikør ikke bare handler om Baileys, kan vi nå langt, sier han.

Fjording (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 3,4 1,6 Driftsresultat 0,3 0,0 Resultat før skatt 0,3 0,0 Årsresultat 0,3 0,0 Eiere: Øyvind Løkling (86,7 %), rundt 180 småaksjonærer (13,3 %).

Før han begynte med Fjording hadde ikke Løkling erfaring fra næringsmiddelindustri eller utelivsbransjen.

UTFORDRER BAILEYS: Fjording Hazelnut Caramel er en ny, norsk kremlikør som utfordrer Baileys. Her skjenker Øyvind Løkling, gründeren bak Fjording, seg et glass. Foto: Campus Media

Han har en master i Marketing Management fra BI, og jobbet ni år i Maxbo og Løvenskiold Handel, blant annet med forretningsutvikling.