Festen kan være slutt for amerikanske tech-giganter

Biden-administrasjonen har utrykt at amerikanske tech-giganter er et problem, og hevder at selskapene bruker markedsmakt for å utkonkurrere mindre selskaper og utnytte kunders personlig informasjon, skriver CNBC.

Myndighetene ønsker å be regulatorer om å gjennomføre reformer, som å øke granskingen av teknologiske fusjoner. De ønsker å kaste mer lys over såkalte «drapskjøp», som innebærer at store selskaper kjøper opp mindre selskaper for å fjerne dem fra markedet. Det hvite hus mener at denne praksisen har ført til mindre innovasjon i tech-sektoren.

Dette kommer etter at Facebook ble anklaget for å ulovlig opprettholde monopolmakt, en rettsak de vant i slutten av juni.

Utnytter personlig informasjon

Bidens ordre ber også det amerikanske handelsdepartementet om å utforme nye regler for hvordan Tech-selskaper innhenter personlig data og overvåking av brukere.

Ordren kan gjøre det enklere for mindre tech-selskaper å etablere seg og drive virksomhet, da disse har utrykt stor misnøye overfor praksisen til selskaper som Facebook, Amazon og Google.