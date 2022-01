Det opplyste regjeringen på torsdagens koronapressekonferanse.

Tidligere på dagen rådet Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet regjeringen til å beholde begrensninger på skjenking, men åpnet for delvise lettelser.

«Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper», skrev Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen, som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Regjeringen innfører grønt nivå på videregående skole og for voksenopplæring. Kommunene må selv følge med på smittesituasjonen og justere tiltak i tråd med utviklingen.

Reglene for karantene ved nærkontakter som ikke er medlemmer av husstanden, blir erstattet av en anbefaling om å teste seg tre dager etter nærkontakten fant sted.

– Vi er inne i en ny fase av pandemien. Tiltakene vi vedtok for fire uker siden har virket, men vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Anbefalingen om meteren og høyst ti gjester i private hjem består.