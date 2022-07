Ringnes ansetter ny adm. direktør

Marianne Ødegaard Ribe har fått stillingen som adm. direktør i Norges største bryggeriselskap, Ringnes AS.

Dette melder selskapet i en pressemelding mandag.

Ødegaard Ribe er i dag adm. direktør i NorgesGruppen Servicehandel, og vil starte i stillingen den 1. november.

- Vi er svært glad for at vi får Marianne med oss på laget. Hun har vist imponerende resultater der hun kommer fra og har alle forutsetninger for å bidra til at Ringnes fortsetter å levere i årene som kommer. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne og få henne om bord, sier fungerende leder i Ringnes, Kim Rolf Jensen.