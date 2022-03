Flere hedgefondforvaltere gjorde det stort ved å ri råvarebølgen i 2021. For råvaretrader Doug King og hans Merchant Commodity Fund ble det et rekordår med 74 prosent avkastning.

Og medvinden fortsetter i 2022, med 28 prosent avkastning etter årets første to måneder for fondet som nå har en forvaltningskapital på 428 millioner dollar.

En av drivkreftene er naturligvis oljeprisen, som spratt opp over 50 prosent i fjor, og enda mer enn det så langt i 2022.

Blåser av «demand destruction»

Investorveteranen skrev i et nyhetsbrev i januar i år – over én måned før Russlands president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina – at oljeprisen kan passere både 100 og 200 dollar i løpet av de neste fem årene. Ifølge et intervju med Bloomberg nylig spår han priser på 150 dollar i løpet av inneværende år.

– Verden har få alternativer til å pumpe opp mer råolje, og det er få tegn på at oljeforbruket er truet, sier han til nyhetsbyrået.

– Etterspørselen etter jet fuel kommer tilbake, og reiselivet kommer tilbake. Jeg tror folk har penger, og de kommer til å bruke dem. Jeg ser ikke «demand destruction» på dagens nivåer, legger King til.

Tyskland vil ikke ha importforbud

Frykten for at EU ville innføre importforbud mot russisk olje bidro til å sende Brent-oljen opp mot 140 dollar-merket tidligere denne måneden, men ifølge Financial Times gjentok forbundskansler Olaf Scholz senest onsdag den tyske motstanden mot et slikt forbud overfor Riksdagen.

– Å gjøre det fra en dag til en annen vil kaste vårt land og hele Europa ut i resesjon. Et hundretusentalls jobber vil være i fare og hele industribransjer står på spill, sa han før et møte med G7-ledere tidligere i mars.

Frontkontrakten for Brent-oljen handles onsdag ettermiddag i overkant av 120 dollar pr. fat.

– Brent-gulvet ligger på 100 dollar

Hedgefondforvalter King mener bortfallet av russisk produksjon som følge av Ukraina-krigen uansett vil overskygge effekten av «demand destruction» på oljeprisene.

– Gulvet for Brent-oljen ligger nå på rundt 100 dollar, fortsetter han overfor Bloomberg.

I sin oljeanalyse vektlegger forvalteren også mangelen på investeringer i oljeproduksjon i de foregående årene.

– Det er ikke som i 2007-08, hvor du så oljeleting overalt og multinasjonale selskaper som utviklet ditt og utviklet datt. (...) ESG-mandatene har nå endret dette. Råvaremarkeder som ikke reagerer på prissignaler betyr at det er ganske prekært, sier King videre.