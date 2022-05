Etter en uke med tautrekking ser EU ut til å svekke sin sanksjonspakke mot russisk olje, skriver Bloomberg, som viser til dokumenter og kilder med kjennskap til saken.

Svekkelsen ligger i å droppe forslaget som var tenkt å forby EU-registrerte fartøy å transportere russisk olje til tredjepartsland, og skjer ifølge kildene etter sterkt press fra Hellas. Begrunnelsen skal være at et slikt forbud ville ha krevd internasjonal koordinering.

Samtidig står planen fast om å forby forsikringer av slik frakt, til tross for at noen medlemsland viser motvilje. Varer som ikke har sin opprinnelse i Russland vil være fritatt fra et sånt forbud – selv om de har vært innom landet på veien.

Ifølge gjeldende utkast vil forbudet tre i kraft tre måneder etter at det formelt er godkjent.

– Et betydelig hinder

I praksis vil et forbud mot forsikringer likevel være et betydelig hinder for russisk oljeeksport, fortsetter nyhetsbyrået, og viser til at rederiene forsikrer laster mot risikofaktorer som oljesøl gjennom såkalte «beskyttelses- og erstatningsklubber.» Disse klubbene kjøper kollektivt reassuranse fra 80 reassurandører, inklusive mer enn 20 av verdens største tilbydere, noe som betyr at de ikke kan ignorere EUs lover.

Samtidig vil store industriaktører trolig vil holde seg unna. I praksis vil frakt av russisk olje ifølge Bloomberg bli mer av en undergrunnsvirksomhet der mindre rederier trer inn.

– Oljen vil handles med en rabatt og skipene vil gå for premium-rater fordi skipseieren som engasjerer seg i slik virksomhet kan finne at skipene hans ikke aksepteres av noen andre for lang tid fremover, sa Asia-sjef Mike Muller i Vitol Group søndag på en podcast produsert av Dubai-baserte Gulf Intelligence.

Seks måneders forbud

EUs forslag sikter mot å forby russisk olje de neste seks månedene, og raffinerte oljeprodukter innen tidlig i januar. Europeiske selskaper vil også hindres i å utøve «teknisk assistanse, meglertjenester, finansiering/finansiell assistanse eller enhver annen tjeneste tilknyttet forbudene.

Forbudet mot russisk olje vil inngå i den sjette sanksjonspakken, og ble diskutert av de 27 medlemslandene gjennom helgen – uten at partene lyktes i å lande en avtale. Håpet var å oppnå en enighet søndag, innrettet etter helgens G7-annonsering om å fase ut russisk olje.

Denne enigheten hadde i så fall inntruffet innen 9. mai, da Russland markerer seiersdagen etter andre verdenskrig.

Ungarn blokkerer

Bloomberg minner om at endringer av foreslåtte tiltak kan inntreffe frem til samtlige 27 land har gitt sin godkjennelse.

Landet som blir vanskeligst å få en slik godkjennelse fra er Ungarn, som fortsatte å blokkere EUs sanksjonsforslag i helgens samtaler.

EU har gitt Ungarn og Slovakia til utgangen av 2024 til å etterleve sanksjonene – og Tsjekkia frem til juni samme år ettersom landene er tungt avhengige av russisk olje. Bulgaria er ifølge nyhetsbyråets kilder også ute etter en lignende overgangsperiode.