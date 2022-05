Prisene på alt fra råolje til diesel og naturgass stiger til rekordhøye nivåer, og oljeministrene i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater advarer nå mot effektene av underinvesteringer i olje over mange år, melder Bloomberg.

– Jeg er en dinosaur, men har aldri sett maken til dette. Verden må våkne opp til realitetene, som er at vi slipper opp for energikapasitet på alle nivåer, sa Saudi-minister Prins Abdulaziz bin Salman på en konferanse i Abu Dhabi tirsdag, og viste til oppsvinget i priser for raffinerte produkter.

Uttalelsene fra mannen som har deltatt på OPEC-møter siden 1980-tallet faller på dagen da amerikanske pumpepriser på bensin steg til rekordhøye nivåer, slik dieselprisene gjorde det i mars.

Investerer enormt

Samtidig minner Emiratenes oljeminister Suhail al Mazrouei i et Bloomberg-intervju om at OPEC+ ikke er i stand til å garantere tilstrekkelige oljeleveranser når etterspørselen henter seg inn for fullt etter pandemien – uten at investeringene økes verden over.

– Vi har advart om mangelen på investeringer. Denne investeringsmangelen er i ferd med å innhente flere land, sier han.

Saudi-Arabia og Emiratene selv er blant få oljeprodusenter som investerer i produksjon, og bruker milliarder av dollar på å øke sin kombinerte kapasitet med 2 millioner fat pr. dag innen utgangen av inneværende tiår.

De fleste andre sliter ifølge nyhetsbyrået med å få finansiering, ettersom eiere og regjeringer oppmuntrer et skifte fra fossil til fornybar energi.

Motstår press

Mazrouei hevder at oljemarkedet enn så lenge er balansert og at OPEC+ ikke trenger å trappe opp produksjonen . Regjeringer i mange oljeimporterende land er uenige, og har lagt press på OPEC+.

Samtidig har USA i etterkant av Ukraina-invasjonen prøvd å få Saudi-Arabia og Emiratene til å ta avstand fra Russland, men prins Abdulaziz bin Salman gjentar overfor Bloomberg at OPEC+ ikke vil tillate geopolitikk å påvirke sine beslutninger.

– Vi er forente. Stol på meg. Ingen kan ensidig øke produksjonen uten en intensjon om å bryte opp alliansen, istemmer Mazrouei.

Frontkontrakten for Brent-olje står tirsdag ettermiddag i 105,81 dollar pr. fat, marginalt ned i dagens handel. WTI-oljen er marginalt opp til 103,25 dollar pr. fat.