Høye energipriser bidrar til å fylle president Vladimir Putins krigskasse, men hvor lenge det varer avhenger delvis av det massive Vostok Oil-prosjektet som Russland lovet ville redde verden fra en energikrise, melder Wall Street Journal.

Rosneft-sjef Igor Setsjin gikk i juni så langt som å sammenligne prosjektet med Noas Ark.

100 millioner tonn olje årlig

Vostok Oil befinner seg i ubarmhjertig, arktisk terreng lengst nord i Krasnojarsk-territoriet i Sibir. Når det kommer opp i full kapasitet, vil prosjektet produsere 50-100 millioner tonn olje i året, skriver Rosneft selv på sine hjemmesider. Feltet kan sørge for så mye som 2 prosent av verdens daglige globale oljeproduksjon ved utgangen av inneværende tiår.

Men utviklingen av prosjektet på 180 milliarder dollar avhenger av både vestlig finansiering og importert teknologi. Sanksjoner har utsatt eller begrenset alt fra boreutstyr og programvare til isbrytende tankskip. Minst to viktige vestlige investorer har nå planer om å trekke seg, opplyser kilder med kjennskap til saken, selskaper involvert i prosjektet og energieksperter til avisen.

– Akkurat nå tjener Russland enormt på høye priser, men det er kortsiktig gevinst versus et langsiktig tap, sier Daniel Yergin, energihistoriker og nestleder i S&P Global-styret.

Rystad spår lang utsettelse

Rystad Energy forventer at sanksjonene vil utsette lanseringen av Payyakhskoye-feltet, Vostok Oils største, med hele fem år fra 2024 til 2029.

NOAS ARK: Rosneft-sjef Igor Setsjin brukte store ord om Vostok Oil-prosjektet i juni. Foto: NTB

– Enhver utsettelse i én del av den store forsyningskjeden involvert i prosjektet vil bety utsettelse av hele prosjektet, sier senioranalytiker Daria Melnik i Rystad Energy til Wall Street Journal.

Rystad Energy omtalte mulige Vostok-forsinkelser allerede i mars.

Rosneft har uttalt at prosjektet er i rute, men utfordringene er flere. For eksempel har EUs oljeembargo tatt bort et nøkkelmarked. En utsettelse av prosjektet, og sanksjoner som senker Russlands oljeproduksjon, kan hemme landets økonomi og geopolitiske rykte på lang sikt.

Tirsdag er også kraftig fallende oljepriser en utfordring. Frykten for en resesjon i amerikansk økonomi, og effekten det kan ha inn mot kjøresesongen, bidrar til å senke Brent-oljen over 5 prosent til 107,30 dollar pr. fat. WTI-oljen stuper over 6 prosent til 103,32 dollar pr. fat.

Citigroup skriver i en analyse tirsdag at en resesjon i USA nærmest vil halvere oljeprisen.