Den amerikanske oljegiganten Chevron leverte knalltall for andrekvartal i dag. Tallene viser de største kvartalsinntektene i selskapets historie.

Chevron fikk et justert resultat pr. aksje på 5,82 dollar i andre kvartal 2022, mot et resultat på 1,71 dollar pr. aksje samme kvartal året før, viser kvartalsrapporten fredag.



– Vi mer enn doblet egne investeringer sammenlignet med i fjor med hensikt å øke vår egen posisjon i både tradisjonell og ny energiproduksjon, uttalte konsernsjef Mike Wirth.

På forhånd var det ventet et justert resultat pr. aksje på 5,10 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus. Omsetningen i kvartalet var 68,76 milliarder dollar, mot ventet 59,3 milliarder.

Selskapet er den fjerde største børsnoterte investeringen til Warren Buffets investeringsselskap Berkshire Hathaway. Han har en posisjon på 8,1 prosent i selskapet til en verdi på 24 milliarder dollar.

Selskapets enorme inntekter bygget mye på sterke drivstoffmarginer, samt høye priser på olje og naturgass. Samtidig rammer høye priser på både drivstoff og naturgass forbrukere over hele verden.

– Det føles absolutt som om vi er tilbake i avveiningsmodus igjen, der sentimentet skifter mellom resesjonsrisiko i andre halvdel av året og et fundamentalt underforsynt marked, uttalte Stephen Innes i SPI Asset Management, ifølge Reuters.

Chevron grep også muligheten til å å øke tilbakekjøpene av egne aksjer. Videre følger knalltallene til Chevron i fotsporene til ExxonMobil , Shell og TotalEnergies som også leverte tall langt over forventning denne uken.

Norge leverer også

I Norge går det ikke noe dårligere for oljeselskapene. Equinor la frem tall for andre kvartal onsdag morgen, der selskapet kunne vise til et resultat på 6.760 millioner dollar i årets andre kvartal, opp fra 1.943 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Videre la Vår Energi frem andrekvartalstall tirsdag morgen. Selskapet doblet inntektene fra andrekvartal i 2021, samtidig som omsetning for årets kvartal landet under konsensusestimatene.