Blar opp 1,5 milliarder for seks Polarcus-skip

Shearwater GeoServices befester posisjonen som verdens største seismikkselskap når det nå kjøper seismikkutstyr og seks skip.

Selskapet legger 127,5 millioner dollar på bordet for skipene og 50 millioner dollar for utstyret - totalt 177,5 millioner dollar, eller rett under 1,5 milliarder kroner.

– Disse investeringene lar oss i vesentlig grad utvide og akselerere fornyelse av flåten, sier Irene Waage Basili, adm. direktør i Shearwater GeoServices, i en børsmelding torsdag ettermiddag.

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra ledelsen i G.C. Rieber Shipping eller Shearwater før avisen gikk i trykken.

Skipene var tidligere eid av Polarcus, men bankene tok kontroll over dem i slutten av januar etter at de ikke lenger ville gi Polarcus flere betalingsutsettelser på renter og avdrag og selskapet hadde misligholdt en betaling.

Polarcus sa opp alle ansatte i starten av februar, og siden da har skipene ligget i selskapet Tiger Moth, en del av skipsreder Tom C. Steckmests Woodstreet Inc.

Bergen-rederen Steckmest og hans britiske partner Nigel Hill eier Woodstreet, som overtar såkalte «distressed assets» på vegne av banker og andre långivere og driver dem, som regel i en interimsperiode i påvente av mer varige løsninger.

Nå har kreditorene åpenbart funnet en slik løsning for Polarcus-skipene, som havner hos Shearweater.

Lånefinansiert

Shearwater finansierer kjøpene gjennom en lånefasilitet hos DNB og GIEK på 107,5 millioner dollar og et konvertibelt lån fra hovedeier Rasmussengruppen på 85 millioner dollar.

15 millioner av det konvertible lånet er gjort tilgjengelig for generelle selskapsformål, ifølge børsmeldingen.