Sikret Equinor-kontrakt til 333 millioner kroner

Odfjell Drilling er tildelt en kontrakt av Equinor for den halvt nedsenkbare riggen «Deepsea Stavanger», opplyser riggselskapet onsdag ettermiddag.

Kontrakten gjelder boring av tre brønner i Nordsjøen, med en estimert varighet på fire måneder og ventet oppstart i løpet av første kvartal neste år.

Dagraten vil være tilsvarende den som er avtalt for søsterriggen «Deepsea Aberdeen» i Breidablikk-kontrakten, som ventes å bli startet opp i første halvår neste år.

Equinor oppgir en verdi på 40 millioner dollar, tilsvarende 333 millioner kroner, for den nye kontrakten.

Odfjell Drilling påpeker at den inneholder vesentlige resultatbaserte incentiver, som vil gjelde ved trygg levering av brønner før planen.

Fra to til tre Odfjell-rigger

Med kontrakten inngår nå «Deepsea Stavanger», «Deepsea Atlantic» og «Deepsea Aberdeen» alle i rammeavtalen Odfjell Drilling inngikk med Equinor i mai 2018.

Her ligger det opsjonsmekanismer som kan gi ytterligere arbeider for riggene.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Odfjell over tid, og nå styrker vi dette samarbeidet videre med ytterligere én rigg. Selv om vi tar inn denne riggen med en kortsiktig forpliktelse, er målsetningen vår å få til et mer langsiktig program, også med denne Odfjell-riggen, sier Mette Ottøy, Equinors direktør for anskaffelser, i en melding onsdag.

Imorgen, torsdag 27. mai, legger Odfjell Drilling frem sine resultater for første kvartal. Det er ventet at riggselskapet vil presentere et driftsresultat på 10 millioner dollar.