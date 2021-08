Ørn har fredag solgt 340.000 aksjer i Northern Drilling, og med det passert flaggegrensen i selskapet. Aksjene er solgt på kurs 13,72, ifølge en melding fra Northern Drilling.

Det er investor Nicolay Grove som eier Ørn, og han passerte flaggegrensen i april da han kjøpte 30.000 aksjer for 10,256 kroner pr. aksje i oljeserviceselskapet. Etter transaksjonen eide Grove gjennom Ørn 810.000 aksjer i selskapet, som tilsvarte en eierandel på 5,02 prosent.

Grove er nest største aksjonær i Northern Drilling etter John Fredriksen.

Etter fredagens transaksjon har Ørn igjen 500.000 aksjer i Northern Drilling, som utgjør 3,099 prosent av aksjene i selskapet.

Northern Drilling-aksjen er opp rundt 115 prosent i år, men faller 8,5 prosent fredag, til cirka 13,5 kroner.

Tidligere denne uken varslet West Aquila, som er et heleid datterselskap i Northern Drilling, Daewoo Shipbuilding og Marine Engineering om at det har kansellert videresalgskontrakten for 7. generasjon ultra dypvannsboret West Aquila på grunn av leveringsforsinkelse, samt avvisende kontraktsbrudd.

Kule i REC

Nicolay Grove har tidligere vært gjest i FA-TV etter at han gikk tungt inn i REC Silicon-aksjen. I slutten ev februar solgte investoren hele beholdningen og satt igjen med en gevinst på 60 millioner kroner.

Grove hadde drømt om utviklingen i aksjen i to år, men det tok litt lengre tid enn det han hadde regnet med, sa han til Finansavisen.

Investoren opplyste på Twitter at han solgte de siste aksjene til en kurs på 18 kroner. Fredag er REC-aksjen opp 0,8 prosent til 15,28 kroner.