Påstandene som spres om Greta Thunberg – skulk, Soros og utnyttelse

På litt over ett år har svenske Greta Thunberg blitt internasjonal kjendis.

Hun har vunnet priser, blitt nominert til Nobels fredspris og Sheryl Crow har dedisert sangen Soak up the sun til henne.

I sosiale medier og på alternative nyhetsnettsteder fremmes en rekke oppsiktsvekkende påstander om klimaaktivisten. Stemmer det at hun overdriver når hun snakker om jordas fremtid? Utnyttes hun av andre som vil oppnå vinning i klimasaken? Og hvorfor er hun ikke heller på skolen?

1. Hvorfor ble Thunberg kjent?

20. august 2018 gikk den da 15 år gamle Greta Thunberg til skolestreik. Hun varslet at hun ikke ville tilbake på skolebenken før Riksdagsvalget 9. september.

I tre uker satt hun utenfor Riksdagen med en plakat og delte ut løpesedler. Ideen til skolestreiken skal hun ha fått etter å ha hørt om ungdommer i USA som demonstrerte for strengere våpenlover etter skoleskytingene i Parkland, ifølge et intervju med svenske Aftonbladet (for abonnenter) . Etter det svenske valget fortsatte Thunberg streikene hver fredag, ifølge The New Yorker. Hun ville fortsette frem til Sverige fører en klimapolitikk som sørger for at man når togradersmålet.

Aksjonene har inspirert ungdom verden over. Flere har samlet seg under parolene «Skolestreik for klima» og «Fridays for Future». I dag er Fridays for Future en internasjonal bevegelse. Navnet kommer fra Thunbergs fredagsstreiker.

15. mars ble det for første gang organisert og gjennomført en global streik for klima av unge mennesker. Ifølge Global Climate Strike deltok mer enn 1,8 millioner ungdommer fra 2350 byer i 125 land. Det er siden blitt organisert flere globale streiker, senest fredag 27. september .

2. Går Thunberg på skolen?

Thunberg er i dag 16 år, og ble ferdig med siste året av ungdomsskolen før sommeren.

I sosiale medier har hun møtt på kritikk av folk som mener at hun hadde gjort mer nytte for verden og miljøet ved å fullføre utdanningen i stedet for å streike.

Hadde Greta Thunberg fulgt det ordinære utdanningsløpet, hadde hun begynt på videregående i høst.

Klimaaktivisten har imidlertid bestemt seg for å ta et sabbatsår for å kunne fortsette klimakampen på heltid.

3. Spår hun jordens undergang om 10 år?

Det svenske høyreradikale nettstedet Fria Tider skrev i juni at Thunberg advarer mot sivilisasjonens undergang.

I Norge ble dette plukket opp av det alternative nyhetsnettstedet Resett, som skrev artikkelen «Greta Thunberg: Verden går under om ca. 10 år».

Et mem der den samme påstanden tillegges Thunberg er blant annet spredd i diskusjonsforumet til Finansavisen og på Kvinneguiden . Men hva sa Thunberg egentlig på møtet som svenske Fria Tider viser til?

På konferansen Brilliant Minds 2019 kom Thunberg med følgende uttalelse :

– Rundt 2030 vil vi være i en situasjon hvor vi antakelig har skapt en ukontrollerbar irreversibel kjedereaksjon som mest sannsynlig vil føre til slutten på vår sivilisasjon, slik vi kjenner den.

Videre sier hun at dette vil skje, med mindre de industrialiserte landene gjør store endringer, blant annet ved å halvere CO₂-utslippene.

Thunberg spår altså ikke verdens undergang om ti år, slik Resett påstår. Det hun sier er at det i 2030 vil være for sent å begrense klimaendringene dersom vi ikke allerede har gjennomført store endringer. At drastiske kutt må gjennomføres før 2030, er ikke det samme som å si at verden går under om ti år.

Thunberg har ved flere anledninger omtalt 2030 som et vendepunkt, og mener det vil være for sent å redde kloden etter dette. I en tale til den franske nasjonalforsamlingen viste hun til FNs klimapanel .

Ifølge FNs klimapanel må vi begrense utslippene de neste 20 årene (fra 2018) til 420 gigatonn CO₂ totalt. Da har vi to tredjedels sjanse for å holde global oppvarming under 1,5 grader . Til sammenligning var det årlige globale utslippet i 2017 på rundt 42 gigatonn CO₂.

I rapporten nevnes år 2030 flere ganger. Det står blant annet at dersom man ikke klarer å kutte kraftig i klimagassutslippene innen 2030, vil den globale oppvarmingen overstige 1,5 grader de neste tiårene. Ifølge FNs klimapanel vil det føre til et irreversibelt tap av de mest sårbare økosystemene, samt kriser for mennesker og samfunn som er mest utsatt.

4. Tjener hun penger på å holde taler?

I sosiale medier hevder flere at Thunberg selv tjener penger på å holde taler og innlegg. Påstanden ser ut til å stamme fra Sverige.

30. juni skrev den svenske bloggeren og samfunnsdebattanten Rebecca Weidmo Uvell at Greta Thunberg var oppført som taler på nettstedet All-American Speakers , som er en del av All American Entertainment (AAE). Prislappen for å booke Thunberg til å holde foredrag var ifølge selskapet mellom 10 000 og 30 000 dollar.

Det er uklart hvordan Thunberg endte opp på denne talerlisten. I et innlegg på Thunbergs Facebook-side skriver hun at hun ikke tilhører noe agentur, og at hun ikke tar penger for talene sine.

AAE representerer ikke talerne de har på listene sine. Tvert imot skriver selskapet uttrykkelig at de ikke representerer talerne og artistene de har ført opp.

Den samme teksten inneholder også en lenke til et formular der man kan be om å bli fjernet fra listen over talerne.

Dette tyder på at det er fullt mulig å bli ført opp som taler av AAE uten å ha samtykket til det. Man kan altså ikke konkludere med at Thunberg har tatt betalt for å holde taler eller foredrag, basert på en oppføring på talerlisten til All American Entertainment.

5. Skriver Thunberg talene sine selv?

Flere påstår også at Thunberg ikke skriver sine egne taler.

En variant av påstanden, som spres på Facebook, er at Thunbergs tale under FN-toppmøtet i september er nøyaktig lik en tale den kanadiske tenåringen Severn Cullis-Suzuki holdt i 1992 og en tale Brittanny Trilford fra New Zealand holdt i 2012.

Dette er helt feil. Talen til Cullis-Suzuki er transkribert, og kan sees her. Selv om retorikken har noen fellestrekk, handler Cullis-Suzukis tale om ozonlaget, forurensning og fattigdom, ikke klimaendringer.

Trilfords tale handler om klimaendringer, men den tar også opp fattigdom. Basert på transkripsjonen av talen , er heller ikke den identisk med Thunbergs tale. Man kan også se Trilfords tale på YouTube.

I et innlegg publisert på Thunbergs Facebook-side 11. februar, står det at hun skriver sine egne taler, men at hun jevnlig tar kontakt med «noen få forskere» for å få hjelp til å uttrykke «kompliserte forhold».

6. Har Thunberg bånd til George Soros?

En annen forestilling som spres, er at Greta Thunberg har bånd til den ungarsk-amerikanske milliardæren George Soros, som spiller en sentral rolle i flere konspirasjonsteorier.

Iblant blir denne påstanden begrunnet med et bilde som ser ut til å vise Soros og Thunberg sammen.

Den britiske faktasjekkorganisasjonen Full Fact konkluderte tidligere i år med at bildet er manipulert. Det opprinnelige bildet la Thunberg ut på Twitter i oktober 2018. Det viser hennes selv sammen med miljøaktivisten Al Gore.

Ifølge Snopes stammer det manipulerte bildet fra en artikkel på den franske satirenettsiden Secret News. I artikkelen står det blant annet at Thunberg er barnebarnet til Soros. Som om det ikke var nok, skriver nettsiden også at Thunberg er barnet til Soros’ to barn.

At innholdet ikke er alvorlig ment, fremgår også tydelig av nettstedets beskrivelse av seg selv som et «parodisk medium».

7. Har hun en tysk manager som jobber for Bill Gates?

Det verserer også en rekke påstander om at Thunberg har en manager med bånd til Soros og Microsoft-grunnleggeren Bill Gates.

Den angivelige manageren er den kjente tyske klimaaktivisten Luisa Neubauer. Ifølge et intervju den tyske avisen Bild har gjort med Neubauer, møtte hun Thunberg under klimatoppmøtet i Katowice i Polen i 2018. Her skal Neubauer ha blitt inspirert til å starte skolestreiker i Tyskland, og hun er i dag en av lederskikkelsene i den tyske versjonen av Fridays for Future.

Påstanden om at Neubauer er Thunbergs manager, ser ut til å stamme fra en artikkel publisert på nettsidene til den høyreradikale svenske avisen Nya Tider i april. Avisen baserer seg tilsynelatende på flere bilder som viser Neubauer og Thunberg sammen. En kollasj av disse bildene spres nå i sosiale medier.

Den italienske utgaven av nettstedet Wired undersøkte påstanden tidligere i år. Som de skriver, kan man ikke se ut fra bildene at Neubauer «coacher» Thunberg. Bildene i seg selv gir med andre ord ikke grunnlag for å påstå at Neubauer er Thunbergs manager.

Nya Tider skriver også at Neubauer «tilhører» The One Foundation , som blir støttet av The Bill and Melinda Gates Foundation, og som blant annet skal drive lobbyvirksomhet og kampanjer for bærekraftig utvikling. One Foundation mottar også donasjoner fra George Soros, og både U2-vokalisten Bono og den tidligere britiske statsministeren David Cameron er styremedlemmer .

Det stemmer at Neubauer har vært ungdomsambassadør for One Foundation. Dette omtales blant annet i Campus-magasinet til den tyske avisen Die Zeit.

De siste månedene har Neubauer blitt omtalt i og intervjuet av tyske medier en rekke ganger, for eksempel i Tageszeitung , Bild og Die Zeit . Det står ikke i noen av disse artiklene at Neubauer er manager for Thunberg.

I et intervju med studentnettstedet Unicum Abi avviser Neubauer at hun er «den tyske Greta Thunberg». Hun understreker også forskjellene mellom Thunbergs aktivisme og de tyske klimaaksjonene:

– Vi bygger en kjempestor massebevegelse og og går bredt ut for å mobilisere og skaffe oss gehør. Det Greta gjør er utrolig inspirerende og imponerende, men faktisk relativt langt unna det vi gjør.

Påstanden om at Neubauer er Thunbergs manager ser altså ut til å være basert på spekulasjoner.

8. Ble Thunberg utnyttet for å skaffe penger?

Det finnes mange teorier om hvem som har utnyttet Greta Thunberg til hva. På Facebook deles det blant annet en tekst der det påstås at Svenska Dagbladet (SvD) har avslørt at organisasjonen We Don't Have Time har brukt Greta Thunberg til å skaffe penger.

We Don’t Have Time er ledet av svenske Ingmar Rentzhog, og består av en ideell stiftelse og et aksjeselskap. Rentzhog forklarer bakgrunnen for denne modellen i et innlegg på økonominettstedet Realtid.se. Thunberg var rådgiver for den ideelle stiftelsen fra november 2018 til januar 2019.

Artikkelen i SvD (for abonnenter) som Facebook-innlegget refererer til, handler om at We Don't Have Time refererte til Thunberg en rekke ganger i et prospekt som ble sendt til potensielle investorer i forbindelse med en emisjon .

Ifølge SvD oppgir Rentzhog at Thunbergs foreldre har kjent til at datterens navn ble brukt til markedsføringsformål i forbindelse med emisjonen. Han hevder også at foreldrene har sett prospektet der Thunberg var nevnt.

SvDs artikkel ble publisert 9. februar. Dagen etter sendte We Don’t Have Time ut en pressemelding der Rentzhog hevder at selskapet ikke informerte Thunbergs familie om innholdet i prospektet, og at de har bedt familien om unnskyldning for dette.

I pressemeldingen står det blant annet at Thunberg ikke har mottatt noen betaling fra We Don’t Have Time, og at ingen av rådgiverne eller styremedlemmene i selskapet eller stiftelsen mottar økonomiske bidrag.

Selskapet skriver også at de ikke har noe formelt samarbeid med Thunberg eller hennes familie. De presiserer videre at Thunberg har vært involvert i stiftelsen We Don’t Have Time, som investorene i selskapet med samme navn ikke har noen innflytelse over.

I SvDs artikkel er det Thunbergs far, Svante Thunberg, som uttaler seg. Han sier at familien ikke kjente til at datteren var del av selskapets prospekt.

9. Har Thunberg koblinger til Antifa?

I det samme Facebook-innlegget påstås det også at Thunbergs mor er medlem av og støtter «ekstremistene i Antifa», altså Antifascistisk aksjon. Moren til Thunberg heter Malena Ernman, ikke Malene Emman som det står i innlegget.

Ernman ble koblet til organisasjonen Antifa etter at datteren i juli la ut et bilde på Twitter der hun hadde på seg en t-skjorte med påskriften «Antifascist All Stars» og « No pasaran ». I Twitter-meldingen skrev Thunberg:

– Ny sang fra @the1975 er ute i dag og jeg er med på den! Så glad for å samarbeide med disse flotte menneskene. Alle inntekter fra sangen som heter The 1975 - som blir åpningssangen på det kommende albumet - går til #ExtionxtionRebellion Time to rebel!

Bildet ble også lagt ut på Instagram med en lignende tekst, ifølge Expressen.

Begge innleggene ble i ettertid slettet og Malena Ernman skrev i en Twitter-melding at Greta Thunberg hadde lånt t-skjorten av henne:

– Den kan kjøpes på utallige nettsider med ulik tekst. Jeg hadde ingen anelse om at noen kobler dette med voldelige bevegelser, sånne tar vi begge to helt avstand fra. For å unngå misforståelser har hun fjernet bildet.

Også Greta Thunberg selv har imøtegått kritikken på Twitter, og lagt ut bilde av to andre versjoner av t-skjorten:

– Jeg støtter ingen politisk bevegelse, eller noen politiske ståsteder. Jeg er mot alle former for fascisme og jeg vil aldri støtte noen form for vold. Alle endringer må komme av demokrati, like rettigheter, ikke-vold og fred. Å si nei til fascisme er ikke et politisk syn, det er sunn fornuft.

10. Hva er Extinction Rebellion?

Et annet aspekt ved innlegget på Twitter og Instagram, var støtten til den aktivistiske miljøvernorganisasjonen Extinction Rebellion.

Selv beskriver de seg som «en internasjonal bevegelse som bruker ikke-voldelig sivil ulydighet i et forsøk på å stoppe masseutryddelse og minimere risikoen for sosial kollaps». Ifølge The Guardian ble 1065 personer ble arrestert og 53 personer siktet under Extinction Rebellion-protester i London i april.

Resett har slått fast at «Klima-Greta er dypt involvert i gruppe knyttet til Antifa», fordi «en tidligere straffedømt mann med Antifascistisk aksjon (AFA)-koblinger er en av lederne i Extinction Rebellion, en protestgruppe Greta Thunberg og hennes team samler inn penger til».

Kilden Resett viser til i artikkelen, som knyttet Thunberg til Antifa, er den svenske høyreradikale nettsiden Samhällsnytt (tidligere Avpixlat). Saken til Samhällsnytt er også sitert av det høyreradikale nettstedet Breitbart.

Den straffedømte mannen som omtales som «en av lederne i Extinction Rebellion», er Jonathan Pye. Han ble dømt til fire års fengsel for oppvirgleri og for å ha oppmuntret til oppvigleri som følge av opptøyer i Göteborg under et EU-toppmøte i byen i juni 2001, altså for over 18 år siden, ifølge NTB. Nyhetsbyrået skrev i forbindelse med dommen at Pye skal ha kastet stein på politiet ved to ulike anledninger under toppmøtet.

Ifølge Expressen var Pye en av de ledende Antifascistisk aksjon-aktivistene under opptøyene. Etter to ankerunder ble han i 2002 dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

Pye leder i dag Extintion Rebellions lokallag i Göteborg. Organisasjonen har totalt 646 lokallag, hvorav 11 ligger i Sverige, ifølge organisasjonens eget kart.

Organisasjonen er også aktiv i Norge , og har blant annet gjort seg bemerket ved å holde en klimademonstrasjon på Stortinget.

11. Hva er Asperger syndrom?

I et Facebook-innlegg fra februar skriver Thunberg at noen gjør narr av henne på grunn av Asperger-diagnosen:

– Folk sier også at siden jeg har Asperger kan jeg umulig å satt meg selv i denne posisjonen. Men det er akkurat derfor jeg gjorde det. Fordi hvis jeg hadde vært «normal» og sosial hadde jeg blitt med i en organisasjon eller startet opp en organisasjon selv. Men siden jeg ikke er god på å sosialisere gjorde jeg dette i stedet.

I 2018 skrev Greta Thunbergs foreldre familieselvbiografien «Scener ut hjärtat», som utkom på norsk i august i år. Aftenposten skriver:

– I boken kommer det frem at Greta har Aspergers, høytfungerende autisme og tvangssyndrom.

I Nettavisen har psykiater Fred Heggen skrevet et innlegg om morens utlevering av Thunberg. Han går langt i å stille spørsmål ved om diagnoser innad i familien er riktig stilt.

Asperberg syndrom er en av de vanligste autismespekterdiagnosene, og defineres av avvikende sosial fungering, kommunikasjon og språk og aktiviteter og interesser. Diagnosen settes på bakgrunn av informasjon om hvordan utviklingene av disse funksjonene har vært.

Autismespekterdiagnoser, som Asperger syndrom, handler om atferden en person har som følge av at nervesystemet fungerer annerledes enn hos andre mennesker. Asperger syndrom kjennetegnes av normalt evne- og språknivå, selv om de fleste med denne diagnosen har vansker i forhold til sosial bruk av språket (pragmatiske språkvansker).

– Det kan være vanskelig å sette en diagnose i autismespekteret, da diagnosen i stor grad baseres på informasjon om tidlig utvikling. Det gjør det håpløst å skulle fjerndiagnostisere eller «av-diagnostisere» noen basert på medieoppslag og lignende. Den nødvendige informasjonen er rett og slett ikke til stede i for eksempel et tv-intervju, sier Terje Nærland, psykolog og forsker ved NevSom , til Faktisk.no.

Selv om personer med Asperger syndrom har normal eller over normal IQ, er det vanlig med en veldig sprikende kognitiv profil.

– Man kan ha voldsomt sterke sider, og andre ting som man bare er helt ok i. Folk flest har en jevn profil, man kan være gjennomsnittlig god i det meste, mens en med Asperger spriker mer enn vanlig.

12. Hvorfor snakker noen om barnevernet?

Det alternative nyhetsnettstedet Document.no publiserte 25. september en artikkel med tittelen «Kilder: Greta Thunberg skal utredes av barnevernet». Kilden for opplysningene er igjen svenske Samhällsnytt, som har publisert en artikkel med en likelydende tittel. Document skriver:

– En privatperson har sendt bekymringsmelding om Greta Thunberg til barnevernet i Kungsholmen bydelsforvaltning i Stockholm. Bydelen har plikt til vurdere meldingen innen 24 timer.

Samhällsnytt fulgte dagen etter opp med nok en sak: «Bekreftet: Flere bekymringsmeldinger om Greta håndteres av sosialtjenesten». Nettsiden publiserte bilder av to skjemaer som var sendt inn. I det ene står det blant annet:

– Jeg har fulgt med på henne fra starten så jeg har en gedigen kunnskap om hvem som står bak henne og hvordan hun har blitt utnyttet av globalistene til dette formålet. Det var Romklubben 1992 i Rio som besluttet at man skal bruke klimaet for å skremme mennesker og dermed lettere kunne innføre den nye verdensorderen med total kontroll over mennesker.

Faktisk.no har vært i kontakt med sjef for sosialtjenesteavdelingen ved Kungsholmenes Stadsdelsförvaltning, som opplyser at de aldri svarer på spørsmål om bekymringsmeldinger omhandlende enkeltpersoner.

I den svenske socialstyrelsens håndbok om varsling , står det at sosialnemnda skal foreta en umiddelbar vurdering av om barnet eller den unge har behov for øyeblikkelig beskyttelse.

– Vurderingen om beskyttelse skal gjøres samme dag som varselet mottas eller senest dagen etter, hvis varselet kommer inn sent.