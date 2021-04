Trygve Hegnar: – Ingen skjønner noen ting

I uken oppsummert denne uken trakk Trygve Hegnar frem pandemien som det viktigste, men han synes ikke myndighetene har helt kontroll.

Det ble også mye moro med Superligaen, Nord-Norgebanen og om det blir streik i mai.

– I Norge driver vi og knoter ganske mye med regler, som de fleste er ganske flinke til å følge. Vi er ganske lovlydige, og vi gjør det riktige, men jeg synes ikke myndighetene har helt kontroll med det. Og det er helt absurd at vi, bare inne i Oslofjorden, så har vi helt forskjellige regler, og vi vet ikke hvorfor hotell A får to millioner kroner i posten fra Asker kommune, mens hotellet ved siden av får null. Ingen skjønner noen ting, sa Trygve Hegnar blant annet.

– De sitter oppå hverandre

Han pekte også på at det samtidig som det ikke er lov å ha mer enn to gjester hjemme hos seg, er det helt i orden at det sitter 6.000 mennesker oppå hverandre i Frognerparken og drikker.

– Jeg synes ikke det er i orden, men for myndighetene ser det ut til å være helt i orden, sa han, og la til at de ikke har kontroll.

De sentrale helsemyndighetene har kontroll på de store, grove greiene, men utøvelsen er urimelig, vilkårlig og vanskelig å forstå, mente Hegnar.

Kollapsen i Superligaen var imidlertid den største nyheten denne uken.

– Det jeg synes var det morsomste, som jeg også skrev om, var at alle de som nå kritiserte, og sa at Superligaen var noe svineri opp og ned, var de som i årevis, dag ut og dag inn, har skrevet om hvor fælt det er i FIFA og UEFA .... (..) alt har vært gærnt. Og korrupsjon i FIFA og korrupsjon her og der. Alt har vært galt med fotball. Fotball-VM og alt mulig gærnt. Og, kom det frem i går, og det synes jeg var sååå morsomt, trenerne i fotballklubbene, de tjener 200 millioner i året. For å være fotballtrener. Gardiola tjente 200 millioner, også var det en annen som tjente 200 millioner. Solskjær, han tjente ikke er enn 100, han. Det er helt sjukt, sa Hegnar også.

– Det morsomste er den hyklerske greia. De som var helt krise før var plutselig hele englegjengen. Og det var demonstrasjoner utenfor Manchester United, mot eierne, for de var noen svin, vet du. De trodde bare de kunne marsjere bort så forsvant eieren. Det er ikke slik det foregår. Det er bare så sjukt, hele debatten. Så det var den store tingen siste uken, slo Hegnar fast.

Og kanskje var Superligaen den beste nyheten FIFA og UEFA kunne få, for plutselig ble det helt stille om Qatar, menneskerettigheter og fotball-VM.

Moro med Nord-Norgebanen

– Og Nord-Norgebanen bør vi bruke to minutter på. Jeg skrev en leder i går, veldig kritisk selvfølgelig. Og Dagsavisen hadde en leder - halleluja - dette var det flotteste man kunne få, lo Hegnar.

Se det hele Uken oppsummert i videoen øverst, eller hør den i podcasten under.

Hør hele podcasten her

Flere podcaster og mer FaTV