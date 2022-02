«Det er mye mer smittsomt enn noen tidligere variant, selv om det er mindre skadelig for dem som har blitt vaksinert. Men den kinesiske befolkningen har blitt vaksinert bare mot wuhan-varianten og Xi Jinpings hemmelighet vil trolig bli avslørt under vinter-OL eller snart etterpå», fortsetter Soros.

Lege spår perfekt storm

OL-utøverne vil bli hermetisk isolert fra lokalbefolkningen, men ifølge finansmannen gir det ikke mening for Kina å fortsette nulltoleransen mot smitte etter olympiaden.

«Nedstengninger av hele byer vil trolig ikke fungere mot omicron. Dette viser seg i Hongkong, der omicron-utbruddet ser stadig mer alvorlig ut. Og kostnaden ved nulltoleransen stiger hver dag, ettersom byen isoleres fra resten av verden, og selv Kina. Hongkong fremhever den brede utfordringen omicron representerer for Xi Jinping», skriver han videre.

Soros er langt fra den eneste kritikeren av Kinas corona-politikk. En av mange støttespillere er Dr. Amesh Adalja ved Johns Hopkins Center for Health Security i Baltimore, USA.

– At Kina vil få smittetilfeller under OL er uunngåelig, spesielt grunnet omicron-variantens evne til å unngå immunitet og spørsmålene om hvor effektive kinesiske vaksiner er. Alt dette vil forårsake en perfekt storm for all nulltoleransepolitikken, sier han til Bloomberg TV.

– Med mindre myndighetene tar de autoritære grepene de har gjort gjennom pandemien, er dette noe verden kommer til å se, og den kinesiske befolkningen vil se at dette ikke var en bærekraftig tilnærming til et virus som alltid var skjebnebestemt til bli endemisk, fortsetter Adalja.

– Xi har mange fiender

Milliardæren hevder det rår spenninger innad i kommunistpartiet og at Xi Jinping har mange fiender. Han viser til forsøkene på å øke kontrollen over private selskaper , for eksempel innen teknologi, og mener dette har straffet seg økonomisk. Krisen i eiendomssektoren skal også ha svekket tilliten, en krise som forsterkes av Kinas demografiske problem.

«Man kan håpe at Xi Jinping vil bli erstattet av noen som er mindre repressive på hjemmebane og fredeligere utenlands. Dette vil ta bort den største trusselen mot dagens åpne samfunn, som bør gjøre alt i sin makt for å oppmuntre Kina til å bevege seg i denne ønskede retning, avslutter Soros.