Etterforsker Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard

Storbritannias konkurransetilsyn (CMA) har åpnet en etterforskning mot Microsoft.

Dette melder CNBC på onsdag formiddag.

Antitrust

Etterforskningen gjelder det potensielle oppkjøpet av spillgiganten Activision Blizzard som ble annonsert i januar, og som skal være verd over 600 milliarder kroner regnet med valutakursen fra annonseringens dato.

Konkurransetilsynet vil undersøke om avtalen «kan skade konkurransen og føre til dårligere resultater for forbrukerne - for eksempel gjennom høyere priser, lavere kvalitet eller reduserte valgmuligheter», ifølge CNBC.

Fristen for å ta en innledende beslutning om oppkjøpets markedspåvirkning har blitt satt til 1. september.

Også amerikanske myndigheter har stilt seg kritisk til liknende avtaler, og ikke lenge etter at kjøpet ble annonsert i januar meldte myndighetene at de vil innføre kraftige innstramninger rundt retningslinjene for fusjonering.

Arbitrasje-mulighet

Noen måneder før det potensielle oppkjøpet ble annonsert i januar kjøpte Warren Buffett en stor andel i spillgiganten til en snittkurs antatt rundt 76 dollar, og eier nå nesten 10 prosent av selskapet.

Microsoft-budet er på 95 kroner pr. aksje, og verdsetter Activision til 68,7 milliarder dollar i det som vil bli en av de største sammenslåingene noensinne.

– Om handelen går gjennom tjener vi litt penger, og hvis ikke får vi se hva som skjer, uttalte Buffett på årsmøtet til Berkshire Hathaway, ifølge Bloomberg.

Ut fra analysene på Bloomberg Terminal kan det se ut som at analytikerne gjevt over har troen på at kjøpet vil gå igjennom. 10 av de siste 13 analysene har satt kursmål likt eller større enn Microsoft-budet på 95 dollar pr. aksje.

I skrivende stund faller aksjen 0,5 prosent til 78,9 dollar i førhandelen.