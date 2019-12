De globale matprisene har steget til det høyeste nivået på mer enn to år

Det viser nye tall fra FNs ernærings- og landbruksorganisasjon, FAO.

FAOs matprisindeks, som reflekterer prisutviklingen for ulike landbruksråvarer, var i snitt på 177,2 poeng i november, det høyeste nivået på mer enn to år.

Noteringen utgjør en økning på 2,7 prosent fra måneden før, og en oppgang på 9,5 prosent fra november i fjor.

Bykset kommer etter flere måneder med fall eller flat utvikling, før pilene begynte å peke oppover i oktober. Prisutviklingen i oktober var den første vesentlige økningen på månedsbasis siden mai, ifølge FAO.

Kjøtt og olje

Kraftig prisvekst for kjøttvarer og vegetabilske oljer medvirket til FAO-indeksens utvikling.

For vegetabilske oljer var prisøkningen på 10,4 prosent fra oktober til november. Solid global etterspørsel og forventninger om mulige forsyningsproblemer neste år løfter prisene på palmeolje, men også rapsolje og soyaolje ble dyrere.

Innen kjøttkategorien var prisveksten på 4,6 prosent. Dette er ifølge FAO kategoriens største månedlige prisoppgang på mer enn ti år.

Prisene på sauekjøtt og storfekjøtt steg mest, drevet av etterspørsel særlig fra Kina. Svin og fjærfe trakk imidlertid også opp.

Korn mot ny rekord

Forøvrig steg underindeksen for sukkerprisene 1,8 prosent, drevet av signaler om at verdens sukkerforbruk vil overstige produksjonen det kommende året, mens underindeksen for meierivarer var marginalt opp.

For kornprisene endte november med en 1,2 prosents nedgang fra måneden før, tynget av tøff konkurranse på eksportmarkedet for hvete samt lavere priser på ris.

Ifølge FAO ventes årets kornproduksjon å nå ny rekord. Deres estimat er en samlet innhøsting på 2.714 millioner tonn, som vil være en oppgang på 2,1 prosent fra 2018.