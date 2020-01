De globale matprisene har steget til det høyeste nivået på fem år

Det viser nye tall fra FNs ernærings- og landbruksorganisasjon, FAO.

FAOs matprisindeks, som reflekterer prisutviklingen for ulike landbruksråvarer, var i snitt på 181,7 poeng i desember, det høyeste nivået siden desember 2014.

Noteringen utgjør en økning på 2,5 prosent fra måneden før. I november var prisene opp 2,7 prosent, og 9,5 prosent høyere på årsbasis.

Hele 2019 endte dermed med en oppgang på cirka 1,8 prosent fra 2018. Men fjorårets snittnotering på 171,5 poeng var likevel 25 prosent under toppnivået fra 2011.

Palmeolje er motoren

En prisoppgang på hele 9,4 prosent for vegetabilske oljer medvirket sterkt til FAO-indeksens utvikling i forrige måned.

Prisene på vegetabilske oljer har dermed gått opp i seks måneder på rad – og på ny var det palmeoljeprisene som ledet an.

Både sterk etterspørsel, særlig fra biodieselsektoren, og bekymring om nedgang i forsyningene driver prisene på palmeoljen oppover, ifølge FAO. Men også soyaolje, solsikkeolje og rapsolje ble dyrere i desember.

Selv om det ble prisbyks i desember, var prisene på vegetabilske oljer i 2019 likevel de laveste på årsbasis siden 2007.

Sukker, ost og hvete

FAOs underindeks for sukkerprisene steg 4,8 prosent fra november. Her trekkes høyere råoljepriser frem som en faktor. Høyere oljepriser gir typisk redusert tilbud av sukker på det globale markedet, ettersom Brasil da øker forbruket av sukkerrør for å produsere etanol, som kan anvendes som drivstoff.

I tillegg steg prisene på meierivarer og korn, mens det var tilnærmet ingen endring i kjøttprisene fra november til desember.

Meieriprodukter ble 3,3 prosent dyrere, løftet av osteprisene, mens høyere hvetepriser bidro til at FAOs underindeks for kornprisene gikk opp 1,4 prosent.