Forrige uke forverret energikrisen i Kina seg ytterligere etter at kaldt vær suste inn i de nordlige provinsene. Det medførte at prisene på de mest aktive futures-kontraktene på råvarebørsen Zhengzhou for kull i januar nådde ny rekord på 1.669,40 yuan (259 dollar) pr. tonn forrige fredag. Prisene fortsatte opp denne uken og toppet ut på 1.982 yuan på tirsdag.

Oppgangen var dermed på godt over 200 prosent så langt i år.



Myndighetene i Kina tok på tirsdag grep for å tøyle de galopperende kull- og energiprisene, ved å sikre at kullgruvene opererer med full kapasitet. Inngrepet har vist seg å fungere ettersom futureskontraktene er ned rundt 13 prosent fredag.

De mest aktive futures-kontraktene på Zhengzhou-børsen for kull med levering i januar står nå i 1.384 yuan pr. tonn, ned mer enn 30 prosent siden tirsdagens toppnivå.

Koksprisen er samtidig ned drøyt ti prosent, mens koks-futures faller rundt åtte prosent på Dalian Commodity Exchange, etter en nedgang på cirka 12 prosent torsdag.

Vil vare lenge

Til tross for at Kina presser kull-selskapene til å øke produksjonen, samtidig som importen gires opp, så tror en analytiker Reuters har vært i kontakt med at prisene nå er under press.

«Vi ser nå fruktene av kinesiske myndigheters tilbudsgrep når de nå har gitt produsentene carte blanche til å produsere det de orker. De har til og med sluppet opp på sikkerhetskravene i enkelte tilfeller», sier Atilla Widnell, direktør i Navigate Commodities i Singapore, til Reuters.

«Vi kan forvente at prisene vil falle like raskt som de har steget nå som en tilbudsbølge er på vei», legger han til.



Økte avgifter

Den viktigste etaten for Kinas økonomiske utvikling, Den nasjonale kommisjon for utvikling og reform (NDRC), har satt i sving et stort apparat for å sørge for at produsentene leverer så mye de kan. Flere inspektører skal blant annet reise rundt til de største kullselskapene for å overvåke produksjonen.

I tillegg samarbeider etaten med China Coal Industry Association for å sikre at selskapene ikke jager ekstra profitt under krisen.

NDRC skal også oppfordre råvarebørsene til å heve gebyrene, legge restriksjoner på handelsvolum og temme investorers spekulasjon i råvareaktiva.

«Den kraftige økningen i kullprisene er delvis drevet av aktører som håper å sikre jackpoten ved å bevisst holde tilbudssiden for kraft lavere enn etterspørselen», konkluderer NDRC med i en artikkel på trykk i China Daily på torsdag.

«Det er nulltoleranse for å hamstre kull, og det er helt avgjørende at kullprisene holdes på et fornuftig nivå siden de utgjør en trussel mot folks økonomi når vinteren kommer», står det videre.