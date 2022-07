President Vladimir Putins invasjon av Ukraina har fremkalt et sterkt behov i Europa for å frigjøre seg fra russisk energiavhengighet. Før invasjonen dekket Russland for eksempel 40 prosent av Tysklands behov for både kull og olje.

Snart nede i null

Men snart faller importen til null prosent. Onsdag varsler den tyske regjeringen nemlig fullstendig stans i innkjøpene av russisk kull fra 1. august.

– Vi er ferdig med russisk kull om noen uker, sa visefinansminister Jörg Kukies ifølge Reuters til Sydney Energy Forum, som arrangeres av den australske regjeringen og Det internasjonale energibyrået (IEA) i fellesskap.

Stansen i innkjøpene av russisk olje trer i kraft 31. desember.

– Alle som kjenner historien om Druzhba-rørledningen – brukt allerede i Sovjet-tiden som et verktøy overfor øst-Europa, vet at det ikke er trivielt å kvitte seg med denne avhengigheten, men det er noe vi vil oppnå opp noen måneder, fortsatte ministeren.

Hva med gassen?

Langt verre blir det å kvitte seg med den russiske gassen. Russland forsyner i dag EU med 158 milliarder kubikkmeter gass årlig. Tyskland har fått fortgang i byggingen av LNG-terminaler, men Kukies er klar på at gapet vil være stort selv om USA og Qatar samlet kan bidra med rundt 30 milliarder kubikkmeter.

– Vi kan ikke bare forestille oss bort fra dette problemet, fortsatte han ifølge nyhetsbyrået.

Mandag denne uken startet Gazprom sine ti dager med vedlikehold av gassrørledningen Nord Stream 1, og stengte slusene inn til Tyskland. Gjenåpningen skal etter planen skje tidlig på morgenen 21. juli, men tyskerne frykter en langvarig stans.

Kukies gjentok at Tyskland holder sitt fokus på overgangen til nullutslipp, og at et lovverk for å få fart på fornybarprosjekter er på plass, men understreket samtidig at gass vil være essensielt i dette skiftet.