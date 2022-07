EU og USA har pepret Russland med sanksjoner etter Ukraina-invasjonen, men Senegals økonomiminister Amadou Hott advarer nå verdens matvareindustri mot å boikotte handel i russiske og ukrainske varer.

– Vi forstår at essensielle forbruksvarer som mat og gjødsel ikke er omfattet av sanksjonene. Men aktører i markedet, som tradere, banker eller forsikringsselskaper vegrer seg mot å gjøre transaksjoner i produkter som kommer fra visse steder fordi de er redde for å bli sanksjonerte i fremtiden, uttalte Hott ifølge CNBC på G20-møtet på Bali i forrige uke.

Trenger investeringer

– Er det mulig å si at, når enn du kjøper gjødsel og mat fra Russland eller Ukraina eller hvor som helst i verden, vil du ikke bli sanksjonert, verken i dag eller i morgen – og at vi på denne måten kan stabilisere markedet? Vi er ikke ansvarlige for denne krisen, men vi (Afrika) lider, fortsatte han.

ADVARER: USAs finansminister Janet Yellen. Foto: NTB

Hott tallfestet Afrikas mangel på gjødsel til to millioner tonn i år, og at det vil materialisere seg i tap på 11 milliarder dollar for matvareproduksjonen. Hvis Afrika og andre ikke lenger kan stole på matimport, må de ha investeringer for å akselerere matproduksjonen.

– Som under corona gikk verden sammen og tok ekstraordinære beslutninger på kort tid. Instanser som Verdensbanken, IMF og Asian Development Bank endret alle prosedyrer for å hjelpe. Slik er det nå også. Dersom vi ikke får opp farten, vil matvarekrisen gi flere dødsofre enn corona, sa Hott.

Frykter corona-reprise

WTOs generaldirektør Ngozi Okonjo-Iweala flagget på G20-møtet en frykt for at fattige land vil tape mot rike i den tøffe konkurransen om mat og gjødsel – akkurat som med coronavaksinene.

ADVARER: WTOs generaldirektør Ngozi Okonjo-Iweala. Foto: NTB

Hun fikk støtte av generaldirektør Qu Dongyu i FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk, red. anm.), IMF-direktør Kristalina Georgieva og USAs finansminister Janet Yellen.

– G20 må gå foran med et godt eksempel og oppfordre land til å unngå kontraproduktive tiltak som å lagre mat og nøkkelvarer og innføre eksportrestriksjoner som forstyrrer markeder og driver opp prisene enda mer, sa Yellen ifølge CNBC i den samme diskusjonen.

Georgieva advarte også mot å legge all skyld for matvarekrisen på Ukraina-krigen og coronapandemien.

– Denne krisen var der allerede før krigen. Hvorfor? På grunn av klimasjokkene som dramatisk reduserte matproduksjonen mange steder, sa hun.

– Gigantisk matproblem

Samtidig med alarmen fra G20-møtet advarer også en av verdens mektigste finanstopper, Blackrock-sjef Larry Fink, om at verden har et gigantisk matproblem.

– Vi snakker mye om oljeprisoppgangen fordi den påvirker USA, men mat er et mye større problem, sa han til Financial Times søndag.

– Det har vært enorm ødeleggelse av dyrkbar jord i Ukraina. Prisen på gjødsel er opp over 100 prosent, og det reduserer også bruken av gjødsel når det kommer til dyrking av mat. Dette svekker matproduksjonen på verdensbasis, skriver han videre.