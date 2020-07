Asmund Haare overtar hotellene etter Maribel-konkurs

Asmund Haare, hotellmagnat i eiendomsselskapet Host, overtar driften av hoteller tilknyttet konkursboet til Maribel.

– Vårt fokus har i hele forhandlingsperioden vært å finne en løsning som sikrer gode betingelser for vår eiendomsvirksomhet, men også for ansatte, eksterne huseiere og franchisetagere. Dette mener jeg vi har fått til gjennom denne avtalen, sier konserndirektør i Flying Elephant Anders Moe, til DN.

Hotellselskapet Flying Elephant, som eier Host, skriver at det vil komme tilbake med forretningsmodell for franchisene ved et senere tidspunkt.

– Det er mye hardt arbeid foran oss, og vi opererer fortsatt i et meget usikkert marked. Med disse grepene har vi likevel fått bedre kontroll på egen virksomhet og de mulighetene vi har fremover, sier Moe.

Host eier de fire First-hotellene i Norge nevnt under, 15 hoteller i Sverige og ett hotell i Danmark. I tillegg drifter det fire hoteller og har 18 franchiser i Sverige.

Bostyrer for konkursboet tilknyttet Maribel, Egil Hatling, opplyser at det er inngått en avtale med Host-selskapet Host Hoteleiendom as om overtagelse av fire av hotellene i Norge. Disse er:

First Hotels Grims Grenka i Oslo

First Hotels Millenium i Oslo

First Hotels Atlantica i Ålesund

First Hotels Breiseth i Lillehammer

Det er fortsatt ikke avklart hva som vil skje med First-hotellene Marin i Bergen og Victoria på Hamar.