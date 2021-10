Fredspriskandidater 2021: Pressefrihet, kamp mot autoritære regimer og klimasak

Årets vinner av Nobels fredspris offentliggjøres fredag.

Direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (Prio) har tippet at årets pris vil følge ett av to spor: Enten anerkjennelse av en eller flere journalister eller mediers innsats eller pris til ikkevoldelig kamp mot autoritære regimer.

– Jeg tror heller at en medierelatert pris går til en organisasjon, som Reportere uten grenser (RSF), sier han.

Om prisen begrunnes med kampen for pressefrihet og sikkerhet for journalister i felt, nevner han også Komiteen for å beskytte journalister (CPJ) som en verdig kandidat. Den internasjonale gruppen samler data om journalister som har blitt angrepet eller drept, og fungerer som talsperson for journalister i krise.

Hvis kampen mot falske nyheter og for sikring av pålitelig informasjon vektlegges mest, vil være det internasjonale faktasjekknettverket IFCN være aktuell kandidat.

Opposisjonsledere

Urdal og daglig leder Oda Andersen Nyborg i Norges Fredsråd mener også det er godt mulig at personer som leder opposisjon og kamp mot undertrykkende og autoritære regimer kan få prisen. Da har begge den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja som favoritt. Engelsklæreren ble opposisjonens presidentkandidat da ektemannen Sergej Tikhanovskij ble fengslet.

– Hun har en legitimitet som leder for opposisjonen og representerer en motvekt til den autoritære utviklingen vi ser flere steder i Øst-Europa, sier Nyborg.

Urdal trekker frem at det hviterussiske regimet er et av de mest undertrykkende regimene i verden, med en stor, ikkevoldelig opposisjon.

– En pris her ville peke på en mye større, global kamp: Demokratisk orienterte styresett og prosesser er under press, for eksempel i Øst-Europa, Myanmar og Hongkong, sier han.

Blant de nominerte er også den fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, uiguren Ilham Tohti, dømt i Kina for separatisme, eller demokratiforkjemperen Nathan Law, en av studentlederne i den såkalte paraplyrevolusjonen i Hongkong.

Også Den sivile ulydighetsbevegelsen i Myanmar er nominert.

Klima og våpen

Klimakamp og kampen mot ulike våpen har tidligere vært belønnet med fredspriser.

Prio-direktøren og fredsrådslederen tror FNs klimakonvensjon (UNFCCC) kan få en pris i år, selv om det er blitt poengtert at klimasak ikke nødvendigvis er fredsfremmende og derfor ikke i tråd med Alfred Nobels intensjoner for prisen.