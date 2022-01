Kulturlivet skuffet over lettelser – går ikke langt nok

– Et stort steg i riktig retning, skrev kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun torsdag kveld kunngjorde at det lettes på antallsbegrensningene.

Grensen har den siste uken vært på 200 innendørs og 600 utendørs. Dette heves nå til 1.500 innendørs og 3.000 utendørs, så lenge det er tilviste plasser.

De nye reglene trer i kraft fra fredag klokken 12 og gjelder inntil videre. I begynnelsen av februar kommer regjeringen med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, skrev Trettebergstuen.

Følger faglig råd

Regjeringen følger det faglige rådet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som ble kunngjort kort tid i forkant av beslutningen. Smitterisikoen vil øke noe, men at det vil være forsvarlig og forholdsmessig med disse lettelsene, mener FHI.

Innendørs vil det være tillatt med inntil 1.500 personer hvis det er faste tilviste plasser. Det settes grense på maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer – og det må være minst to meters avstand mellom kohortene. Tilsvarende regler gjelder for utendørs arrangement. Her kan det være inntil 3.000 personer, og kohortene kan være på 500.

Storm av kritikk

Antallsbegrensningen har vært gjenstand for svært skarp kritikk fra kulturlivet den siste uken, etter at regjeringen forrige fredag nøyde seg med å heve makstallet fra 50 til 200 på innendørsarrangement. En rekke kulturaktører har gjentatte ganger stilt spørsmål ved om det er forholdsmessig med et så lite antall på store konsertarenaer og lignende.

Selv om antallet nå heves, gir flere uttrykk for at det fortsatt er for strengt.