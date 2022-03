Kommunene bedt om å bosette 35.000 flyktninger

Norske kommuner har allerede blitt anmodet om 5.500 bosetningsplasser i år, men det var før krigen i Ukraina brøt ut i februar.

Torsdag opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at regjeringen har bedt kommunene om å bosette rundt 35.000 flyktninger.

Og tallet kan bli høyere, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Dagbladet.

– Dette er den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Norge, får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram, sier Persen.

Hun sier de som kommer skal få slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

– Kommuner som bosetter flyktninger, mottar særskilte tilskudd fra staten. Det viktigste er integreringstilskuddet som skal dekke kommunenes merutgifter til bosetting og integrering, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer at kommer fra Ukraina fremover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

