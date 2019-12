Frontline-sjefen: – Balansen er endelig i vår favør

VLCC-ratene ventes å ligge nær 58.000 dollar pr. dag i 2020.

Det viser gjennomsnittet av estimater innhentet av TDN Direkt fra ni analytikere. Anslagene varierer mellom 52.740 og 65.000 dollar pr. dag.

– Implementeringen av IMO 2020 vil prege inngangen på året, der reders forberedelser og infrastrukturen i bunkershavner vil testes (..) Differansen mellom lavsvovel og tradisjonelt drivstoff er allerede stor, så man vil raskt se store forskjeller i inntjeningen, sier administrerende direktør i Frontline, Robert Hvide Macleod, til TDN Direkt.

VLCC-ratene ligger nå rundt 84.000 dollar pr. dag, opp 26,7 prosent sammenlignet med nivået for en uke siden, ifølge en liste fra Clarksons Platou onsdag.

Så langt i 2019 er raten i snitt rundt 38.000 dollar pr. dag, ifølge estimater fra flere analytikere.

Spennende marked

Macleod ser frem til et spennende 2020 med store endringer for tankmarkedet.

Han peker på blant annet at flåteveksten avtar og stadig flere skip passerer 20 år, samtidig som at eldre skip over 15 år vil føle på den store økningen i drivstoffkostnader.

– Det er i dag dobbelt så mange skip over 15 år som skip i ordre, og dette har vi ikke hatt på mange tiår. Balansen er endelig i vår favør, sier han til nyhetsbyrået.

Opec sitt løfte om ytterligere innstramminger vil i tillegg være positivt for oljeeksporten ut av USA, Brasil og Nordsjøen, samtidig som at raffinerikapasiteten i Asia øker, ifølge Macleod.

Han sier at man allerede har fått en forsmak på markedet i 2020, med en kraftig økning i volatiliteten og at markedet ser ut til å stabilisere seg på høyere nivåer.