Euronav gjorde kupp da tankmarkedet stupte

Tankgiganten Euronav kunngjorde onsdag at det har kjøpt tre tankskip av typen VLCC – Very Large Crude Carrier– som er under bygging ved DSME-verftet i Sør-Korea for 93,5 millioner dollar pr. stykk.

Totalt legger det belgiske rederiet 280,5 millioner dollar, eller nær 2,6 milliarder kroner, på bordet for skipene som har ECO-design og skal utstyres med scrubbere og rensesystem for ballastvann. Levering er i henholdsvis tidlig fjerde kvartal 2020, januar og februar 2021.

Euronavs konsernsjef Hugo De Stoop sier i en kommentar at de benyttet forstyrrelsene i tankmarkedet, som blant annet skyldes coronaviruset, til å gjøre en opportunistisk investering.

Attraktiv pris

Prisen på 93,5 millioner dollar pr. skip omtales som svært attraktiv sammenlignet med nylige resalg-transaksjoner.



Rederiet sikter blant annet til VLCC-en investor Øystein Stray Spetalen var med å kjøpe for 106 millioner dollar i januar da markedet kokte med dagrater over 100.000 dollar.

Nå er VLCC-inntjeningen rundt rederienes break even i området 20.000 dollar.

Skipsverdiene kan falle

Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities er enig i at prisen er fordelaktig sammenlignet med den seneste VLCC-transaksjonen, der Spetalen står bak sammen med ringrevene Idan Ofer og George Economou.

Mens Spetalen og co. fikk skipet levert umiddelbart, må Euronav vente til høsten før det første skipet blir sjøsatt.

Mørkedal estimerer at fordelen ved å ha skipet på vannet i et år er på om lag syv millioner dollar med rater på 30.000 dollar, som er rundt nivået markedet priser inn for resten av 2020 og 2021.

– Dermed indikerer prisen at resalgsprisene kan komme ned mot 100 millioner dollar dersom ikke fraktnivåene får et oppsving, skriver han i en oppdatering.

Selger er Sinokor som bestilte skipene i januar i fjor for 91,5 millioner dollar pr. stykk, ifølge Clarksons, og dermed kan innkassere en rask gevinst.

«Scrubber-klubben»

Kjøpet av VLCC-ene markerer Euronavs inntog i «scrubber-klubben» etter at rederiet i lengre tid har vært en skeptiker til rensesystemene, som nå gir rederne store besparelser.

Når det gjelder det underliggende tankmarkedet, mener Euronav-sjefen at det fortsetter å være konstruktivt til tross for motvinden de siste ukene.

I tillegg til coronaviruset, som han venter vil ha en midlertidig effekt, skyldes ratefallet at USA har løftet sanksjonene mot Coscos tankskipsflåte som dermed har returnert til markedet.

Bortfallet av eksport fra Irak og Libya, samt levering av flere nybygg, har også bidratt negativt.