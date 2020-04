Pareto Securities: Forventer bedring i ratene inn mot mai

Capesize-ratene ble ifølge en liste fra Pareto Securities vurdert til 6.762 dollar pr. dag mandag, tilsvarende en oppgang på 12,4 prosent over den siste uken, skriver TDN Direkt.

«Vi ser også (endelig) noe Capesize-momentum bygge seg opp, og vi forventer en fortsatt bedring i ratene inn mot mai », skriver analytikerne.

Futures-markedene opp

I en rapport datert mandag skriver Clarksons Platou at futures-markedene har begynt å styrke seg, og viser til at kontraktene for andre kvartal handles til rundt 10.500 dollar pr. dag mot 8.500 dollar pr. dag for en uke siden.

Kontrakter for andre kvartal handles til 14.000 dollar pr dag mot 12.500 dollar pr. dag, legger meglerhuset til, ifølge nyhetsbyrået.

«En økningen i jernmalm-skipninger har ledet til et forbedret sentiment, drevet av Brasil og Australia», heter det i rapporten.

Laveste siden sept. 2009

Videre fortsetter spredningen av Covid-19 å påvirke etterspørselen og driften innenfor for både selskaper og industrier knyttet til tørrlast-sektoren, skriver TDN Direkt.

Argus Media melder tirsdag at kapasitetsutnyttelsen for amerikanske stålmøller falt til 56,1 prosent i forrige uke, det laveste nivået siden september 2009.

«Det skarpe fallet i utnyttelsesratene and produksjonen viser at stålindustrien, som hadde en utnyttelse over 80 prosent i store deler av i fjor, blir påvirket av coronavirus-nedstengninger», skriver Argus.

Ikke vesentlig påvirket

Det sveitsiske råvarehandelsselskapet Glencore melder tirsdag at majoriteten av driften ikke har blitt vesentlig påvirket av Covid-19-relaterte effekter.

Selskapet viser videre til at myndighetene i Sør-Afrika har utvidet den nasjonale nedstengningen til 30. april, og at deres ferrolegering og Middleburg- og Graspan-gruvene på nåværende tidspunkt forblir under vedlikehold.