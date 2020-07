Overrasket over at ratene ikke har falt mer

– De lave tankratene reflekterer fortsatt de kraftige kuttene i OPECs oljeproduksjon og eksport. Anslag fra såkalte «tanker trackere», det vil si de som følger skipninger via satellitter, viser at oljeproduksjonen falt ytterligere i juni og er nå på et nivå man sist så tidlig på 1990-tallet, sier senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.