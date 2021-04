– Ratene kan gå til himmels

Det er fortsatt full stopp i Suezkanalen etter at containerskipet Ever Given, som er hele 400 meter langt, tirsdag satte seg bom fast da skipet var på vei gjennom kanalen. Adm. direktør Peter Berdowski i Boskalis Westminister, som er eierne til selskapets som skal utføre redningsaksjonen, sier til nyhetsbyrået Bloomberg at det kan ta uker å få løs skip.

Dette er naturligvis søt musikk i ørene til suezmaxreder Herbjørn Hansson i Nordic American Tankers.

– Vi har også hørt at det kan komme til å ta flere uker å få løs skipet, men dette blir bare spekulasjoner, sier Hansson.

Ratene i været

Han er imidlertid ikke i tvil om at vi kommer til å få se en kraftig tilstramming av Suezmax-markedet de nærmeste dagene.

– Dette er åpenbart positivt for oss. Blir kanalen stengt i flere uker vil ratene gå til himmels. Ratene kan lett fyke opp til mellom 40.000 og 60.000 dollar dagen. Vi står i stargropen til en kraftig oppgang i tankmarkedet, sier han.

Det er ikke mer enn en drøye uke siden suezmax-ratene var nede i rundt 5.000 dollar dagen. Fredag rapporterte skipsmeglerhuset Clarksons Platou om spotrater i suemaxmarkedet på 17.500 dollar dagen.

– Tankmarkedet hadde snudd oppover før vi dette uhellet i Suezkanalen, sier Hansson.

HØY SPOTEKSPONERING: 22 av Nordic American Tankers 23 suezmaxere går i spotmarkedet. Foto: NAT

Reisetiden øker

Nordic American Tankers har i dag en flåte på 23 suezmaxere, som med ett unntak går i spotmarkedet.

– Alle våre skip går på korte kontrakter og er i prinsippet tilgjengelige i markedet på kort varsel. Reisetiden øker med 60 til 70 prosent fra Saudi Arabia til Rotterdam når skipene nå må gå rundt Afrika istedenfor gjennom Suezkanalen. Det betyr at det vil bli bruk for flere skip og ratene vil gå i været, sier Hansson.

Forrige gang Suezkanalen var stengt i en relativt langt periode var helt tilbake i 1968.

– Jeg var bare 20 år den gang, men jeg fulgte interessert med på hva som skjedde i markedet også på den tiden. Det gikk naturligvis ikke upåaktet hen at skipsreder Hilmar Reksten tjente milliarder på Suezkrisen i 1968. Jeg møtte i min tid denne fascinerende personen. Det var en helt ekstrem situasjon, men likevel et godt bilde på hvor store svingningene kan være i tankmarkedet.