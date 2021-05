Retrett i tørrlast: Laveste rater på nesten fire uker

Tørrlastindeksen Baltic Dry, som dekker ratene for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, har falt vesentlig siden forrige registrering før helgen. Fredag ble den notert til under 3.000 poeng for første gang på flere uker, etter nedgang på 4,5 prosent til 2.939 poeng.

Mandag gikk indeksen ned ytterligere 2,8 prosent til 2.856 poeng, og i dag faller den videre. Ifølge TDN Direkt er tirsdagens nedgang på 2,1 prosent, til 2.795 poeng. Det er det laveste nivået siden 23. april.

På det høyeste i år har indeksen vært oppe i 3.266 poeng.

Blandet utvikling

Capesize-segmentet ser en nedgang på 3,9 prosent tirsdag. Her oppgis snittraten pr. dag til 31.429 dollar, det laveste siden 20. april.

Panamax-segmentet er ned 2,0 prosent. Gjennomsnittlig rate pr. dag ligger på 24.346 dollar.

For handysize- og supramax-segmentene peker pilene imidlertid oppover, med oppganger på henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent. Gjennomsnittlige dagrater oppgis til henholdsvis 21.235 og 25.563 dollar.

13 år siden rekorden

Det er forøvrig nå 13 år siden Baltic Dry-indeksen var oppe i all-time high.

Det skjedde 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng.

All-time low fant sted 10. februar 2016, da indeksen var nede i 290 poeng.