Blystad-rederi surfer på sterkt marked

Skipsreder og investor Arne Blystads Songa Container oppnådde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 24,4 millioner dollar i første kvartal. Det meste av overskuddet kommer fra salget av fartøyet «Songa Toscana».

Songa Container (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 14,8 6,2 Driftsresultat 21,4 –2,4 Resultat før skatt 19,1 –8,5 Resultat etter skatt 19,1 –8,6

Containerrederiet fikk 42,3 millioner dollar for skipet, og bokførte en netto gevinst på 19,1 millioner dollar fra salget.

I første kvartal 2020 var ebitda-bidraget negativt på 0,5 millioner dollar.

Befraktningsinntektene i årets første kvartal beløp seg til 14,8 millioner dollar, opp fra snaut 11 millioner kvartalet før og 7,3 millioner i første kvartal i fjor. Økningen skyldes ifølge rederiet høyere rater samt eierskapet i de tre containerskipene «City of Hong Kong», «City of Beijing» og «City of Shanghai».

Fra utrolig til spektakulært

Ifølge Songa Container har markedet for containerfrakt har gått fra «utrolige resultater» for aktørene i fjerde kvartal i fjor til «enda mer spektakulære» resultater i første kvartal i år.

Selv om containerindeksen SCFI flatet ut i begynnelsen av kvartalet og til og med falt noe fra februar og inn i mars, har hendelsen med containerskipet «Ever Given» i Suezkanalen sendt ratene i været igjen.

Det har ledet til ytterligere polarisering i forholdet mellom tilbud og etterspørsel, påpeker rederiet.

Ved utgangen av første kvartal besto Songa Container-flåten av 14 containerskip, hvorav 12 med scrubbere installert.

Blystad er styreleder og storeier i Songa Container med en eierandel på 37,6 prosent. Magnus Leonard Roth eier like mye som Blystad, mens Klaveness Invest er tredje størst med 19,4 prosent av aksjene.