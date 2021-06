Pareto Securities' Eirik Haavaldsen oppjusterer sitt kursmål på MPC Container Ships til 23 kroner pr. aksje fra tidligere 18 kroner, ifølge TDN Direkt. Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

MPCC-aksjen har hatt en fantastisk start på 2021 og har mer enn tredoblet seg på drøye fem måneder. Siste 12 måneder er aksjen opp nær 340 prosent. Paretos nye kursmål gjør at meglerhuset ser 18 prosents oppside fra dagens kurs.

Pareto skriver at containermarkedet ikke viser noen tegn til å dempe seg, idet vi går inn i sommermånedene.

«Selv om markedet har en ikke-bærekraftig-følelse over seg, fortsetter toget å bevege seg fremover i full hastighet, og det for tidlig for at markedet vil bevege seg nedover», skriver Haavaldsen i analysen.

En annen aktør i containermarkedet omtaler at markedet for containerfrakt har gått fra «utrolig» i fjor til «enda mer spektakulært» i år.

Chartet under viser utviklingen i containermarkedet siden 2019 basert på containerindeksen SCFI.