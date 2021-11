PENGEMASKIN: 2020 Bulkers-eide «Bulk Shenzhen» ble bygget i fjor ved det kinesiske skipsverftet New Times. Adm. direktør Magnus Halvorsen i 2020 og analytiker Ingeborg Almås i Clarksons er to av flere som ser en oppgang for tørrlast i 2022. Foto: New Times Shipyard/Finansavisen