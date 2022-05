Gassrederi har funnet ny toppsjef

Gassrederiet Höegh LNG har ansatt Erik Nyheim som ny konsernsjef, med virkning fra midten av august, opplyses det i en melding.

Nyheim kommer fra rollen som managing director og partner i Boston Consulting Group. Tidligere har han tilbragt mer enn 15 år i Wilhelmsen-gruppen.

Höegh LNG ledes nå av Thor Jørgen Guttormsen på midlertidig basis, etter at Sveinung Støhle gikk av som sjef i fjor høst.

Støhle sa opp da han var blitt tilbudt toppjobb i et annet, utenlandsk rederi. Kort tid etter ble det kjent at han skulle begynne som viseadm. direktør i det greske gass-, tank- og bulkrederiet Angelicoussis Group.

Støhles fratredelse kom rundt et halvt år etter at Höegh LNG ble strøket fra notering på Oslo Børs, som følge av at et Morgan Stanley-fond og Høegh-familiens private selskaper overtok samtlige aksjer som familien ikke allerede eide i rederiet. Transaksjonen var omstridt, men ble gjennomført, og rederiet ble tatt av børs i slutten av mai 2021.