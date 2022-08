Fra kjøp til hold på Western Bulk

DNB Markets nedgraderer Western Bulk Chartering til fra kjøp- til holdanbefaling. Samtidig nedjusterer de kursmålet fra 60 til 52 kroner pr. aksje.

Det fremgår av en melding torsdag, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset skriver at de har gjort mindre endringer i kortsiktige estimater etter selskapets kvartalstallslipp, men ser nå en potensiell usikkerhet for TC-marginer i andre halvår.

Det var i slutten av juli at meglerhuset rykte ut med kjøpsanbefaling. Den gangen hevet de samtidig kursmålet fra 52 til 60 kroner.

Rekordresultat for rederiet

Så langt i år har rederiselskapet gått opp 56,32 prosent. Med en aksjeverdi på 47,50 verdsettes selskapet til 1,60 milliarder kroner.

På mandag kunngjorde Western Bulk Chartering at de har fått sitt beste resultat noensinne. I løpet av første halvår 2022 dro de inn et resultat etter skatt på 37,4 millioner dollar, opp fra 9,0 millioner dollar året før.

Styret besluttet å utbetale et utbytte på 29 millioner dollar, tilsvarende 3,85 kroner pr. aksje.

Forventer lavere vekst

Samtidig forventer selskapet lavere resultat for siste halvdel av 2022.

Western Bulk skriver i meldingen mandag at markedet historisk sett har vært sterkere inn i andre halvår, men at dette ikke er ventet på grunn av lavere økonomisk vekst og risiko for resesjon i flere land.