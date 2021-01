Mowi-salg gjennomført – analytikere øyner utbytte

Mowi har sluttført salget av 50 prosent i DESS Aquaculture Shipping, melder den John Fredriksen-dominerte oppdrettsgiganten fredag.

I slutten av august ble det kjent at Mowi ville selge unna sin halvdel i DESS Aquaculture Shipping, som opererer innen brønn- og servicebåter. 21. desember opplyste selskapet at en avtale om salget var inngått med Sølvtrans-eier Antin Infrastructure Partners.

Samtidig overtar Antin halvdelen som er eid av John Fredriksen og hans Hemen Holding.

Halv milliard i gevinst

Mowi har estimert sine egne investeringer i DESS Aquaculture Shipping til 60 millioner euro, og at selskapet ville motta 115 millioner euro i oppgjør for sin halvdel.

Det gir en gevinst på cirka 55 millioner euro, cirka 570 millioner kroner, som vil bli bokført i Mowis driftsresultat ved sluttføring.

Etter hva Finansavisen erfarer ligger gevinsten for Fredriksen og Hemen Holding i samme størrelsesorden.

Utbytte på gang?

Analytikere har tidligere uttrykt at sluttføringen av salget vil kunne bety lavere rentebærende gjeld og mulighet for at Mowi kan gjenoppta utbetalingen av kvartalsvise utbytter.

«Vi har tatt med salget av DESS Aqua i våre estimater for første kvartal og forventer et utbytte på to kroner pr. aksje i første kvartal 2021», sa Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets til Finansavisen tidligere i januar.

Fearnley Securities har estimert et utbytte på 1,50 kroner.

Forrige gang Mowi utbetalte utbytte var i februar i fjor, da aksjonærene fikk 2,60 kroner pr. aksje.